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Rusya`nın parasal tabanı daraldı

07.02.2020 11:40

Son güncelleme : 07.02.2020 11:40
Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.



Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 10 trilyon 668,8 milyar ruble olan parasal taban, 31 Ocak haftası itibarıyla 10 trilyon 609,1 milyar rubleye geldi.

Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.




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