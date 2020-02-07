Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı daraldı
07.02.2020 11:40
Son güncelleme : 07.02.2020 11:40
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 10 trilyon 668,8 milyar ruble olan parasal taban, 31 Ocak haftası itibarıyla 10 trilyon 609,1 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para
ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:25122.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 109,45
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.335
11:255,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:256,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5663
11:25301,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 301,71
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.266.885
|% 19,97
|
|ARENA
|12,73
|23.508.137
|% 15,62
|
|AYCES
|11,59
|4.984.209
|% 14,98
|
|LINK
|33,40
|18.659.188
|% 13,14
|
|SAFKR
|3,09
|2.991.781
|% 9,57
|
|DOKTA
|55,75
|28.206.540
|% -12,96
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|ULUSE
|33,62
|314.315
|% -4,54
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|KRDMD
|2,95
|225.405.390
|% 0,34
|
|THYAO
|14,73
|203.606.362
|% -0,07
|
|VESTL
|16,71
|159.667.199
|% 2,70
|
|SISE
|5,63
|139.098.375
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,18
|126.988.917
|% 0,95
|
|IHLGM
|1,22
|93.951.477
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,95
|225.405.390
|% 0,34
|
|ADESE
|2,26
|98.764.063
|% -1,74
|
|YKBNK
|3,18
|126.988.917
|% 0,95
|
|TEKTU
|1,70
|63.149.542
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7197
|7,7584
|% 0,04
|
|Frank
|6,1148
|6,1517
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
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