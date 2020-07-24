Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı genişledi
24.07.2020 11:15
Son güncelleme : 24.07.2020 11:20
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 12 trilyon 980,4 milyar ruble olan parasal taban, 17 Temmuz haftası itibarıyla 13 trilyon 82,3 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para
ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:04119.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
11:046,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8502
En Düşük
6,8335
11:047,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:04417,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,74
|Açılış
|: 417,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,01
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|17.512.097
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.251.222
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|KENT
|2.210,90
|26.979.167
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.943.071
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|YAPRK
|13,14
|873.592
|% -5,54
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,22
|901.002.045
|% 0,23
|
|SISE
|6,66
|815.257.647
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,35
|360.645.559
|% 0,86
|
|TRKCM
|4,43
|271.762.893
|% 4,48
|
|SODA
|7,36
|253.655.854
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,35
|360.645.559
|% 0,86
|
|SISE
|6,66
|815.257.647
|% 5,71
|
|TRKCM
|4,43
|271.762.893
|% 4,48
|
|TSKB
|1,26
|58.455.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|93.134.693
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6966
|8,7402
|% 0,08
|
|Frank
|7,3731
|7,4175
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.744
|20,10
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.359
|1.377
|10,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
|