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Rüzgar ve güneş enerjisi Türkiye için en ucuz kaynak

21.07.2020 11:29

Son güncelleme : 21.07.2020 11:45
Rüzgar ve güneş enerjisi kurulumları Türkiye`nin elektrik üretiminde en az maliyetli kaynaklar olarak öne çıkarken, bu kaynakların elektrik üretimdeki payının 2030`da yüzde 30`a çıkacağı öngörülüyor.



AA

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "2030 Yılına Doğru Türkiye'nin  Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi" raporu yayımlandı.

Türkiye'nin 2020-2030 döneminde elektrik üretim kapasite planlamasının  5 farklı senaryoya göre incelendiği rapora göre, enerji arz güvenliği ve uygun  fiyatlı arz tedariğini sağlarken fosil yakıtlı kaynakların olumsuz çevresel ve  ekonomik etkilerini sınırlandırmayı hedefleyen Türkiye'nin, enerji dönüşümünü  planlaması gerekiyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de 2023 hedef ve stratejilerini temel alan, kısa  ve uzun vadeli, entegre bir enerji ve iklim değişikliği stratejisine ihtiyaç  duyuluyor.

Raporda yer alan tüm senaryolar için rüzgar ve güneş enerjisi en az  maliyetli kaynaklar olarak öne çıkıyor. Düzenleyici politikalarla verilen  desteklerin bu kaynakların gelişimini hızlandırması beklenirken, rüzgar ve güneş  enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının 2030'da yüzde 30'a çıkacağı  öngörülüyor.

Dengeli Politikalar Senaryosu'na göre, Türkiye'nin yıllık elektrik  talebinin yüzde 3,9 büyüyeceği ve 2030 sonunda toplam kurulu gücün 139 bin  megavat seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasitenin yaklaşık 63 bin  megavatının ise rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlanacağı tahmin  ediliyor.

Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının ise bu  dönemde yüzde 52'ye yükselmesi bekleniyor.

Böylece, Türkiye'de ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması ve  elektrik üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşmesi planlanıyor.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİYLE DESTEKLENMELİ"

Öte yandan, daha fazla yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için  sisteme esneklik sağlayan depolama teknolojilerinin de piyasa mekanizmalarıyla  desteklenmesi tavsiye ediliyor.

Rapora göre, çok yönlü avantajları olan ve maliyet açısından etkin  sonuç sağlayan enerji verimliliğinin artırılmasının yakın dönemde zaruri olacağı  öngörülürken, hedeflere ulaşılması için enerji verimliliğinin yenilenebilir  enerji ve çevreci politikalarla desteklenmesi gerekiyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, raporun  sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun dönemli bir enerji  sistemi planlamasına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Türkiye'nin  önümüzdeki 10 yıllık enerji dönüşümü süreci bugün verilecek politika kararlarıyla  şekillenecek. Günümüzdeki elektrik arz fazlası ve yeni tip corona virüs salgınının  neden olduğu kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağmen orta vadede ekonominin büyüme  trendini devam ettirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.




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