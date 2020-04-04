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S&P Fransa ve Almanya`nın kredi notunu teyit etti

04.04.2020 10:01

Son güncelleme : 04.04.2020 10:01
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Fransa`nın "AA" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.



AA

S&P'den yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle Fransa ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,7 daralmasının,  2021'de ise toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemlerin ve beklenen resesyonun bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını (GSYH) bu  yıl yüzde 4,3'e çıkaracağına işaret edilen açıklamada, net hükumet borcunun da GSYH'nin yüzde 96'sına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, hükumetin son ekonomik, bütçe ve yapısal reformlarının, ekonominin mevcut şokla mücadele kapasitesini geliştirdiği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Fransa'nın uzun vadeli  "AA" ve kısa vadeli "A-1 " olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının  teyit edildiği ve uzun vadeli görünümünün "durağan" olarak belirlendiği  bildirildi.

S&P, ALMANYA'NIN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

S&P, Almanya'nın "AAA" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P'den yapılan açıklamada, Alman hükumetinin Kovid-19 salgınını  kontrol altına almak amacıyla ekonomik faaliyeti sınırlamaya yönelik adımlar  attığı ve bunun 2020'de ekonomide resesyona neden olacağı ifade edildi.

Almanya'nın dünyanın en üretken ekonomilerinden biri olmaya devam  edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ülkenin uzun vadeli "AAA" ve kısa vadeli "A-1  " olan talep edilmemiş (unsolicited) yerel ve döviz cinsinden kredi notlarının  teyit edildiğini, görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin gayrisafi yurtiçi  hasılasının bu yıl yüzde 1,9 daralmasının beklendiği, 2021'de ise yüzde 2,6'lık  bir toparlanma göstermesinin öngörüldüğü belirtildi.

Almanya'nın kamu maliyesinin, salgının etkilerine müdahaleye yönelik  güçlü politikaları sağlamak için iyi bir durumda olduğuna işaret edilen  açıklamada, mali pozisyonunun tahminlerin ötesinde beklenmedik bir şekilde ve  önemli ölçüde kötüleşmesi halinde, kredi notunun düşürülebileceği aktarıldı.







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