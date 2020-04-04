S&P Fransa ve Almanya`nın kredi notunu teyit etti













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S&P'den yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle Fransa ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,7 daralmasının, 2021'de ise toparlanmasının beklendiği ifade edildi.Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemlerin ve beklenen resesyonun bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını (GSYH) bu yıl yüzde 4,3'e çıkaracağına işaret edilen açıklamada, net hükumet borcunun da GSYH'nin yüzde 96'sına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, hükumetin son ekonomik, bütçe ve yapısal reformlarının, ekonominin mevcut şokla mücadele kapasitesini geliştirdiği aktarıldı.Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Fransa'nın uzun vadeli "AA" ve kısa vadeli "A-1 " olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği ve uzun vadeli görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildiS&P, Almanya'nın "AAA" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.S&P'den yapılan açıklamada, Alman hükumetinin Kovid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla ekonomik faaliyeti sınırlamaya yönelik adımlar attığı ve bunun 2020'de ekonomide resesyona neden olacağı ifade edildi.Almanya'nın dünyanın en üretken ekonomilerinden biri olmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ülkenin uzun vadeli "AAA" ve kısa vadeli "A-1 " olan talep edilmemiş (unsolicited) yerel ve döviz cinsinden kredi notlarının teyit edildiğini, görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının bu yıl yüzde 1,9 daralmasının beklendiği, 2021'de ise yüzde 2,6'lık bir toparlanma göstermesinin öngörüldüğü belirtildi.Almanya'nın kamu maliyesinin, salgının etkilerine müdahaleye yönelik güçlü politikaları sağlamak için iyi bir durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, mali pozisyonunun tahminlerin ötesinde beklenmedik bir şekilde ve önemli ölçüde kötüleşmesi halinde, kredi notunun düşürülebileceği aktarıldı.