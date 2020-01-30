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S&P: İngiltere’nin önünde zorluklar var

30.01.2020 14:25

Son güncelleme : 30.01.2020 14:25
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor`s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılıyor olmasına rağmen halen önünde çeşitli zorlukların olduğunu bildirdi.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’nin  yarın yerel saatle 23.00 itibariyle resmen AB’den ayılacak olmasına rağmen Brexit  sürecinin henüz bitmediği, 2020 yılının sonuna kadar geçiş sürecinin uygulanacağı hatırlatıldı.

İngiltere’nin denetimsel olarak AB ile uyumlu standartları sağlamak  istediği belirtilen açıklamada, İngiltere ve AB arasında düşük gümrük  ücretlerinin ve az sayıda kotanın uygulanması ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yılın sonuna kadar İngiltere ve AB arasında geçiş süreci uygulanacak olması nedeniyle İngiltere’nin AB’den 31 Ocak itibariyle  ayrılacak olmasının doğrudan bir ekonomik etkisinin olmayacağı öngörüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Reytingler Analisti Aarti Sakhuja, İngiltere’nin geçiş dönemini uzatmak istemediğini  hatırlatarak, bu sürede İngiltere ve AB arasında bazı sektörel anlaşmaların  yapılabileceğini belirtti.

Sakhuja, söz konusu sektörel anlaşmaların İngiliz ekonomisinin  yaklaşık yüzde 7’sini oluşturan finans hizmetlerini kapsamasının ise  beklenmediğini söyledi.

Sakhuja, “Bu sektörel anlaşmaların kalıcı ve kapsayıcı olmasını  beklemiyoruz. Özellikle her iki tarafın da finansal hizmetlerin yer değiştirmesinden kaçınacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.




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