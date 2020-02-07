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Sakarya`dan 2020`ye hızlı başlangıç

07.02.2020 12:17

Son güncelleme : 07.02.2020 12:39
Türkiye`nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk ayında 108 ülkeye 509 milyon 968 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği  bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir,  Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. basamaktaki yerini korudu.

Otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller,  iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları  endüstrisiyle ülke ekonomisine güç katan Sakarya, dış satım açısından yeni yıla  hızlı başladı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre Sakarya'dan yüzde 26  artışla 108 ülke ve 5 serbest bölgeye 509 milyon 968 bin dolarlık ihracat  yapıldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği  yapan kentin ihracatında en büyük pay yüzde 93 ile otomotiv sektörünün oldu.  Sektörün geçen ayki ihracatı, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 27 artışla 474  milyon 315 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 6 milyon 703 bin dolarla demir ve demir dışı  metaller yer aldı. Bu sektörü 4 milyon 338 bin dolarla "kimyevi maddeler ve  mamulleri", 4 milyon 108 bin dolarla "makine ve aksamları", 3 milyon 878 bin  dolarla "iklimlendirme sanayi" izledi.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 77 milyon 151 bin dolarla  Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre kentten bu  ülkeye yapılan ihracatta yüzde 38,23 artış yaşandı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 67 milyon 413 bin  dolarla Fransa oldu. Bu ülkeye 2019 yılı ocak ayında yapılan ihracat, geçen ay  yüzde 64,19 arttı.

Bu ülkeleri 46 milyon 715 bin dolarla Almanya, 46 milyon 186 bin  dolarla İtalya ve 44 milyon 307 bin dolarla İspanya izledi. Söz konusu ülkeler  arasında en fazla ihracat artışı yüzde 72,08 ile Almanya'ya satışta kaydedildi.




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