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Salgın büyüyor! Küresel piyasalarda `Siyah Kuğu` riski!

02.02.2020 09:44

Son güncelleme : 02.02.2020 09:54
Tüm dünya günlerdir Çin`de ortaya çıkan korona virüs salgınını konuşuyor. Peki bu salgın küresel ekonomiyi nasıl etkiler? Uzmanlar bu virüsün, tüm dünya piyasaları için “siyah kuğu” riski içerdiğini belirtirken rahatlatıcı yönde gelişmeler olması durumunda, Türkiye piyasasının çok daha hızlı olumlu tepki verebileceğini düşünüyor. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş uzmanpara`ya yaptığı açıklamada," Bu salgının mevcut hızında yayılması, Çin başta olmak üzere tüm dünyayı daha fazla belirsizliğe itebilir. Piyasalarda, virüs ciddiye alınmakla birlikte korkulan kadar uzamayacağı ve kontrol altına alınabileceği görüşü hakim." dedi. Siyah kuğu teorisi günümüzde finansal piyasalarda sürpriz, önemli etki yaratan ve rasyonel analizle açıklanamayan olayları tanımlamak için kullanılıyor.



UZMANPARA

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakası gün geçtikçe yayılıyor. İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, halk arasında koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 304'e çıkmış durumda. Vaka sayısının da 15 bine yaklaştığı belirtiliyor. SARS virüsü sonucu dünya çapında 800 kişi hayatını kaybetmişti. Peki bu virüs küresel piyasaları ve Türkiye piyasalarını nasıl etkiler? İşte cevabı...

Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiğini hatırlatan Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, " Dünya Sağlık Örgütü’nün seyahat veya ticarete bir engel öngörmediği için piyasalar az da olsa bu kararı olumlu karşılamıştır. Şu aşamada çok hızlı ilerlemesi ve henüz bir çare sinyali alınmaması, küresel piyasalarda da endişe yaratmıştır. Dünya borsalarında da %3-5 civarında gerilemeler yaşandı.

GLOBAL PİYASALAR BASKI ALTINDA KALMAYA DEVAM EDEBİLİR

Çin başta olmak üzere global ekonomilerde büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyon sinyalleri alınmaya başladı. Önümüzdeki günlerde virüse ilişkin bir önlem alınamaması durumunda, global piyasaları baskı altına almaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 5-10 gün özellikle Çin’de uzayan yeni yıl tatilinin sona ermesiyle başlayan süreçte kritik olmaya devam edecektir. Önümüzdeki 1 aylık dönemde bu yaşanan salgın krizinin ne yöne evrileceği konusunda belirsizliğin azalmasının ya da devam etmesinin daha net sinyallerini alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 

TÜM DÜNYA İÇİN 'SİYAH KUĞU' RİSKİ 

Korona virüsü ile ilgili gelişmeler, tansiyonun azalması ya da artması konusunda bazı ip uçlarının ortaya çıkacağını belirten Demirtaş, "Bu virüs krizi, tüm dünya için “siyah kuğu” riski içermektedir. Bu salgının mevcut hızında yayılması, Çin başta olmak üzere tüm dünyayı daha fazla belirsizliğe itebilir. Bu konuda, tüm ülkeler gibi Türkiye de halk sağlığı, ekonomi ve piyasalara güven konusunda bu krizin etkilerini en aza indirmeye çalışacaktır.  Piyasalarda, virüs ciddiye alınmakla birlikte korkulan kadar uzamayacağı ve kontrol altına alınabileceği görüşü hakim. Önümüzdeki bir aylık dönemde olumlu ya da olumsuz gelişmeler, piyasanın yönünü bulmasında belirleyici olacaktır. Korona virüsü konusunda, küresel piyasaları rahatlatıcı yönde gelişmeler olması durumunda, Türkiye piyasasının çok daha hızlı olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz. Özellikle borsada 12 aylık dönemde 155 bin endeks beklentimizi korurken, Korona krizindeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz." dedi.





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