Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Salgından zarar gören esnafın borçları ertelendi

23.07.2020 09:30

Son güncelleme : 23.07.2020 09:39
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank`tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.



AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye  genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine  (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve  kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi  kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının  ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli  kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak  olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru  şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3  ay ertelendi.

Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin  ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve  sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme  dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak.  Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından  çıkarılacak.

Bankanın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir  kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Karar, 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.080
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  118.080  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKGYO 2,39 4.898.685.667 % 6,65  
SANKO 7,77 2.310.289 % 0,53  
GLYHO 4,71 268.566.763 % 0,00  
TIRE 6,63 24.802.220 % 0,00  
VESBE 27,50 6.260.265 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6972 8,7408 % -0,03  
Frank 7,3427 7,3869 % 0,04  
Riyal 1,8193 1,8284 % -0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 2,53  
Altın Gr. 412 412 -0,06  
Cumhuriyet 2.677 2.699 1,30  
Tam 2.757 2.769 1,30  
Yarım 1.338 1.355 0,70  
Çeyrek 671 678 0,40  
Gümüş.Ons 22,78 22,83 -0,20  
Gümüş Gr. 5,00 5,01 -0,06  
B. Petrol 44,41 44,41 0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru