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`Salgının maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak`

29.04.2020 13:15

Son güncelleme : 29.04.2020 13:15
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, corona virüs (Kovid-19) salgının bankaya maliyetinin 2,1 milyar sterlini bulabileceğini bildirdi.



AA

Barclays’ten yapılan açıklamada, bankanın bu yılın çeyreğindeki  vergilendirme öncesindeki karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40  azalarak 900 milyon sterline gerilediği bildirildi.

Geçen yılın birinci çeyreğinde bankanın vergilendirme öncesi karı 1,5  milyar sterlin seviyesindeydi.

Açıklamada ayrıca Barclays’in corona virüs salgınının krediler  üzerinden oluşturacağı zararın karşılanması amacıyla yaklaşık 2,1 milyar sterlin  ayırdığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bankanın Üst Yöneticisi Jes  Staley, “2,1 milyar sterlini kredi düzeltme bedeli olarak ayırmamız, Kovid-19  salgınının olası etkisi konusundaki tahminlerimizi yansıtmaktadır.” ifadesini  kullandı.

Staley, ekonomik bozulmanın yarattığı belirsizlik ve düşük faiz ortamı  değerlendirildiğinde, 2020’nin zorlu bir yıl olmasının beklendiğini ifade etti.

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC de dün yaptığı açıklamada bankanın  batık kredilerinin toplamanın 2,4 milyar sterlin seviyesinde olmasının  beklendiğini duyurmuştu.

İngiltere’de salgın nedeniyle ekonominin bozulması, şirketlerin iflas  etmesi ya da işten çıkarmalara başlaması nedeniyle, çok sayıda şirket ve kişinin  bankalara olan kredi borcunu ödeyemeyeceği düşünülüyor.




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