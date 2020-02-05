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Sanayi kenti Bursa 2020`ye `hızlı` başladı

05.02.2020 11:11

Son güncelleme : 05.02.2020 11:11
Türkiye`nin önemli sanayi kentlerinden Bursa`dan yılın ilk ayında 152 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye 1 milyar 174 milyon 755 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa'nın ocakta gerçekleştirdiği dış satım artış gösterdi.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet  gösterdiği kentte otomotiv endüstrisi, ihracatta başı çekti. Otomotiv sektörünün  geçen ay yaptığı ihracat, 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,07 artışla 573 milyon  dolardan 619,2 milyon dolara çıktı.

Otomotiv sektörünün ardından en fazla ihracat, hazır giyim ve  konfeksiyon sektörünce yapıldı. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar ocakta  137 milyon 242 bin dolarlık ihracata imza attı. Hazır giyim ve konfeksiyon  sektörünün dış satımında yüzde 5,39 artış kaydedildi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünün  geçen ayki ihracatı yüzde 8,67 artarak 87 milyon 526 bin dolardan 95 milyon 113  bin dolara yükseldi.

Bursa'dan "çelik", "çimento cam seramik ve toprak ürünleri", "demir ve  demir dışı metaller", "iklimlendirme sanayi", "meyve sebze mamulleri", "halı",  "deri ve deri mamulleri" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" sektörlerinin  ihracatında geçen yılın ocak ayına göre artışlar yaşandı.

Kentten yılın ilk ayında 152 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye  yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,95 artarak 1 milyar 174  milyon 755 bin dolara çıktı.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA ÜLKELERİNE

Çoğunluğu otomotiv endüstrisi olmak üzere Bursa'dan en fazla ihracat  yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye dış satım, geçen yılın aynı ayına kıyasla  yüzde 3,59 azalışla 153 milyon 756 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlin en fazla dış satım yaptığı ülkeler arasında Fransa ikinci, İspanya üçüncü, İtalya ise dördüncü sırada yer aldı.

Fransa'ya ocak ayı ihracatı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24,74  artarak 128 milyon 460 bin dolara ulaştı. İspanya'ya dış satım da yüzde 10,69  yükselişle 95 milyon dolardan 105,2 milyon dolara çıktı. Bursa'dan İtalya'ya ise  99,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.




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