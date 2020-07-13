Sanayi üretimi yıllık yüzde 19,9 azaldı.
Sanayi üretimi verileri açıklandı
13.07.2020 09:59
Son güncelleme : 13.07.2020 10:08
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %17,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
0
En Düşük
0
18:056,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9050
|
6,8683
En Düşük
6,8452
18:057,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7904
En Düşük
7,7554
18:05398,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,79
|Açılış
|: 398,75
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,05
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|HALKS
|3,72
|411.817
|% 25,38
|
|SARKY
|7,15
|6.335.438
|% 1,91
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ARENA
|16,60
|8.540.799
|% 0,00
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ARENA
|16,60
|8.540.799
|% 0,00
|
|ASELS
|31,78
|864.099.671
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,48
|4.898.398
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6668
|8,7102
|% 0,37
|
|Frank
|7,2789
|7,3227
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|8,30
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-4,00
|
|Tam
|2.670
|2.683
|10,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,32
|