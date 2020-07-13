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Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına kaybettirdi

13.07.2020 11:13

Son güncelleme : 13.07.2020 11:23
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında bu yılın ilk yarısında yatırımcısına kaybettirdi.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, savunma ve havacılık  şirketlerinin hisse senedi piyasalarındaki ilk yarı performansı yatırımcılarını  üzdü. Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketi hisse senedi  piyasalarında yılın ilk 6 ayında yatırımcısına yüzde 6,3 ile yüzde 51,3 arasında  kaybettirdi.

Analistler, bu yılın, hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma  ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık  hisselerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının talebi azaltacağı,  sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle  olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava yoluyla  yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz  etkilediğini aktardı.

Söz konusu dönemde Fransız Airbus, yatırımcısına yüzde 51,3  kaybettirdi. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 481 milyon avro zarar açıklamıştı.

Boeing'in hisseleri de yılın ilk yarısında yüzde 43,7 azaldı. Bu yılın  ilk çeyreğine ilişkin olarak 641 milyon dolar zarar açıklayan şirket ayrıca nisan  ayında salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını  duyurmuştu. Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, ABD'de hava yolu  taşımacılığında yolcu hacminin geçen yıla göre yüzde 95'ten fazla düşüş  gösterdiğini belirterek, küresel olarak ticari hava yolu taşımacılığı gelirinde  bu yıl 314 milyar dolarlık düşüş beklendiğini kaydetmişti.

Tüm bu zorlukların şirketin nakit akışında kısa vadeli baskılara neden  olduğuna işaret eden Calhoun, işletme maliyetlerini ve zorunlu olmayan  harcamaları azalttıklarını, temettü ödemelerini askıya aldıklarını, hisse senedi  geri alımlarını durduklarını aktarmıştı.

İtalyan Leonardo şirketinin de hisseleri yılın ilk yarısında yüzde  43,5 değer kaybetti. İtalya'nın Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen  ülkelerden bir tanesi olması ve şirketin mayıs ayında açıkladığı bilançosunun  beklentilerden kötü gelmesi, Leonardo'nun hisse performansını olumsuz etkiledi.

Söz konusu dönemde ABD merkezli Raytheon Technologies'in hisseleri  yüzde 34,6, Fransız Thales'in hisseleri yüzde 22,3, ABD'li General Dynamics'in  hisseleri yüzde 15,2, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 14,4, ABD'li L3  Harris Technologies'in hisseleri yüzde 14,3, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde  10,6,  F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 6,3  değer kaybetti.

HAZİRAN AYINDA 10 SAVUNMA VE HAVACILIK ŞİRKETİNİN YARISI KAZANDIRIRKEN, YARISI KAYBETTİRDİ

Haziran ayında ise 10 savunma ve havacılık şirketinin yarısı  kazandırırken, yarısı kaybettirdi.

Geçen ay ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, Ulusal Savunma  Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 mali yılı savunma bütçesine  ilişkin tasarıyı onaylayarak Senato Genel Kurulu'na gönderdi. Komitede toplam  740,3 milyar dolar ayrıldı.

Söz konusu tasarının onaylanmasıyla haziran ayında savunma ve  havacılık şirketlerinin hisseleri toparlanma yoluna gitti. Haziran ayında  Boeing'in hisseleri yüzde 25,7 arttı.

Federal Ulusal Havacılık Dairesi ve Boeing’in şirketin 737 MAX tipi  uçağının üç günlük sertifikasyon deneme uçuşlarına başlaması için planlama  yaptığına dair haberler şirketin hisse performansını olumlu etkileyen faktörler  arasında yer aldı.

Airbus'ın hisseleri yüzde 12, Leonardo'nun hisseleri yüzde 5,4,  Thales'in hisseleri yüzde 4,5, General Dynamics'in hisseleri yüzde 1,8 artış  kaydederken, L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 14,9, Northrop Grumman'ın  hisseleri yüzde 8,3, Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 6, Raytheon  Technologies'in hisseleri yüzde 4,5, BAE Systems'in hisseleri yüzde 2,6 değer  kaybetti.




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