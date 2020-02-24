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Sektörel güven endeksleri açıklandı

24.02.2020 10:02

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %3,4 artarken, perakende ticaret sektöründe %2,0 ve inşaat sektöründe ise %5,7 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 98,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 95,2 iken, Şubat ayında %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %4,0 artarak 105,7 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi %3,2 artışla 95,1 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise %2,9 artarak 94,6 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 102,9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi %3,0 azalarak 107,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %0,6 azalarak 105,0 değerini, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise %2,4 azalarak 95,7 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 74,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,9 iken, Şubat ayında %5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %5,1 azalarak 88,5 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %6,5 azalarak 60,4 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Şubat ayında girişimlerin %35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %64,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ocak ayında %48,5 iken Şubat ayında %42,1, "talep yetersizliği" Ocak ayında %36,1 iken Şubat ayında %34,7 ve "hava şartları" Ocak ayında %15,5 iken Şubat ayında %18,3 oldu.




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