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Sektörel güven endeksleri yükseldi

27.07.2020 10:00

Son güncelleme : 27.07.2020 10:06
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticaret sektöründe %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 66,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 55,5 iken, Temmuz ayında %20,2 oranında artarak 66,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %42,5 artarak 54,5 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %36,5 artarak 55,2 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %2,9 artarak 90,3 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 94,6 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında %9,6 oranında artarak 94,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi  %43,1 artarak 69,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %2,9 azalarak 110,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %7,3 artarak 103,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 87,0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,0 iken, Temmuz ayında %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi  %25,0 artarak 73,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %3,4 artarak 100,0 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Temmuz ayında girişimlerin %36,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %63,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Haziran ayında %36,8 iken Temmuz ayında %38,2, "talep yetersizliği" Haziran ayında %34,5 iken Temmuz ayında %31,9 ve "diğer faktörler" Haziran ayında %32,8 iken Temmuz ayında %19,9 oldu.




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