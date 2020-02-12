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Sermaye piyasalarındaki büyümenin 2020`de de devam etmesi bekleniyor

12.02.2020 15:54

Son güncelleme : 12.02.2020 15:54
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, 2019`da sermaye piyasalarında çok önemli büyümeler yaşandığını belirterek, Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020`de de güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini bildirdi.



AA

Dr. Alp Keler, düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasalarının  2019 yılını değerlendirip 2020 beklentileri, gelecek dönem projeleri ve TSPB'nin  önceliklerini anlattı.

Keler, 2019'da sermaye piyasalarında çok önemli büyümeler yaşandığını,  Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020'de de güçlü bir  şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Sermaye piyasalarının, uzun vadeli kaynak yapısıyla Türkiye  ekonomisine sunduğu değeri artıracağı bir döneme girildiğini aktaran Keler,  2019'da sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcı sayısı ve işlem hacminin  arttığını bildirdi.

Keler, "Geçen yıl yatırımcıların sermaye piyasasına olan ilgisi  artarken, işlem hacimleri de artmaya devam etti. 2018 sonunda 336 bin olan pay  piyasasında işlem yapan aktif yatırımcı sayısı, 2019 sonunda 489 bine, Borsa  İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yapan müşteri sayısı  ise 17 binden 25 bine çıktı. Pay senetleri piyasa değerinin milli gelirdeki payı  da yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseldi." dedi.

Geçen yıl yatırım fonlarının önemli ölçüde yatırım topladığını  belirten Keler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl yatırım fonları portföy büyüklüklerinde önemli büyüme  gördük. 2018'de 57 milyar TL olan yatırım fonları, yüzde 124 büyümeyle 2019  sonunda 127,4 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonlarındaki büyümede para piyasası  fonlarının yanı sıra serbest fonlar ve alternatif yatırım fonlarındaki büyümenin  etkili olduğunu gözlemliyoruz. Yine 2018 sonunda 173 milyar TL olan kurumsal  yatırımcı portföyü ise yüzde 64 oranında büyüyerek 2019 sonunda 284 milyar TL'ye  çıktı. Emeklilik yatırım fonlarında da devlet katkısı ve otomatik katılım  sisteminin devreye girmesinin etkisiyle büyüme trendi devam etti. Emeklilik  yatırım fonları, geçen yıl yüzde 37 büyüyerek 93 milyar TL'den 128 milyar TL'ye  çıktı. Özel sektör borçlanma araçları stoku da yüzde 29 büyüyerek 143 milyar  TL'den 185 milyar TL'ye yükseldi."

"Hisse senetlerinin payının artmasını bekliyoruz"

TSPB Başkanı Keler, kolektif yatırımların varlık dağılımında,  emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen tutarların yüzde 15'inin, yatırım  fonlarında değerlendirilen tasarrufların ise yüzde 8'inin pay senetlerine  yönlendirildiğini ifade ederek, Türkiye gibi büyüyen bir ekonomide bu payın  artmasını beklediklerini kaydetti.

Keler, 2019'da halka arzların kısıtlı kalsa dahi şirketlere 6 milyar  TL'lik öz kaynak sağlamasına aracı olduklarını, 2019 sonu itibarıyla tahvil  ihraçlarıyla şirketlerin yatırımcılardan 185 milyar TL tutarında borçlanmasına  katkıda bulunduklarını bildirdi.

Keler, "Sermaye piyasasının sunduğu uzun vadeli fon yapısı, göreli  olarak düşük maliyetli kaynak yapısı, büyümenin olumlu etkisinden tüm  yatırımcıların yararlanmasını sağlaması, şirketlerin kurumsallaşmasına ve kayıt  içinde olmaya yol açması gibi özelliklerin ülkemizin sağlıklı ve sürdürülebilir  büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"TBMM gündeminde olan değişikliklerle sektör derinleşecek"

Dr. Alp Keler, Türkiye sermaye piyasasında, gerek AB mevzuatına uyumlu  yasal altyapı gerekse teknik altyapının güçlü olmasının avantajlarının  dalgalanmaların arttığı geçmiş dönemde görüldüğüne dikkati çekerek, şunları  kaydetti:

"Bizler sermaye piyasanın aktörleri olarak bu yasal çerçevenin  güçlendirilerek sektörün ekonomimize katkısını artırmasını arzu ediyoruz. Nitekim  TSPB olarak, kuruluşumuzdan bu yana mevzuat geliştirmelerinde üyelerimizle  beraber ilgili kurumlar nezdinde öneri ve taleplerimizi paylaşıyoruz.  Hükümetimizin de plan ve programlarında reel sektörün finansmanı, tasarrufların  arttırılması, finansal teknoloji faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi birçok  alanda sermaye piyasasını geliştirmeye öncelik verdiğini ve sermaye piyasasını  ajandasının üst sıralarına aldığını görmek bizleri mutlu ediyor."

TSPB olarak son dönemde sivil toplum kuruluşları, sermaye piyasası  kurumları ve halka açık şirketlerin temsilcilerini de dahil ederek sermaye  piyasası mevzuatının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını  anlatan Keler, bu çalışmalar ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda bazı değişiklikler  öngören yasa taslağının yakın zamanda TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Meclis'e sunulan yasa tasarısının sermaye piyasalarının gelişimi  açısından çok önemli değişiklikler öngördüğünü ifade eden Keler, tasarının  yasalaşmasıyla sektörün yeni olanaklarla derinleşmesinin önünün açılacağını  söyledi.

"Geçen yıl gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy yatırımları  arttı"

TSPB Başkanı Keler, küresel ekonomi ve finansal piyasalara yönelik  değerlendirmelerde bulunurken, 2019'a Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları,  jeopolitik riskler ve Brexit gibi politik belirsizliklerin damga vurduğunu  belirtti.

Bu tür politik belirsizliklerin de etkisiyle yaşanan güven sorunu  sonucu ticaret ve yatırım harcamalarının azaldığını aktaran Keler, küresel  büyümenin kriz dönemindeki seviyelerine gerilediğini, bu nedenle gelişmiş  ülkelerin merkez bankalarının 2019'da genişlemeci para politikalarını  sürdürdüklerini, yaşanan negatif faiz sorunu nedeniyle getiri arayışı içerisinde  olan portföy yatırımlarının bir kısmının gelişmekte olan ülkelere yöneldiğini  anlattı.

Keler, 2019'da gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy yatırımlarının  yüzde 60 büyüdüğüne dikkati çekti.

"Küresel büyüme hız kazanıyor"

Dr. Alp Keler, 2020'de küresel anlamda bir süredir duraksayan  yatırımların tekrar hayata geçmesinin beklendiğini ifade ederek, şöyle devam  etti:

"Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları genişlemeci para politikalarını  sürdürürken, belirsizliklerin azalması ile öncü göstergelerde iyileşme başladı.  Küresel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve global sürpriz endeksinde önemli  artışlar gözlüyoruz. Son günlerde özellikle Çin'deki salgın hastalık nedeniyle  endişeler artsa da düşük faiz ortamı ve azalan ticaret belirsizlikleriyle 2020'de  küresel büyümenin özellikle gelişmiş ülkelerden gelecek katkıyla hız kazanması  bekleniyor."

Keler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para  politikalarının etkisiyle mevcut küresel finansal koşulların gelişmekte olan ülke  finansal varlıklarına yönelik risk iştahını desteklediğini, 2020 yılında da  gelişmekte olan ülkelere fon akışının süreceğini kaydetti. 

"Türkiye ekonomisi yeniden büyüme patikasına döndü"

TSPB Başkanı Keler, 2019'da ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve  küresel gelişmelerin katkısıyla Türkiye'nin risk priminin düştüğünü belirterek,  "Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk primindeki iyileşme kısa vadeli  politika faizinin indirilmesine olanak sağlarken, uzun vadeli faizler de  geriledi. Faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanma kredi büyümesi  yoluyla büyümeye katkı sağladı." dedi.

Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme patikasına döndüğünü vurgulayan  Keler, "Büyümedeki toparlanmada, finansal koşullardaki iyileşme, belirsizliklerin  azalması, en?asyondaki istikrar, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın  etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Nitekim reel sektöre yönelik anketler,  geleceğe yönelik beklentilerin olumlu olduğuna işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Keler, dijitalleşmenin sermaye piyasalarında iş yapış biçimlerini  kökten değiştirdiğine işaret ederek, "Finans sektörünün mobil cüzdanlar, ödeme  uygulamaları, robo danışmanlık, çevrim içi transfer platformları, algoritmik  işlemler gibi birçok yenilik ile gittikçe dijitalleştiğini görüyoruz. Yapay zeka  ve büyük veri ile makine öğrenimi ve blok zinciri teknolojileri finans sektöründe  de farklı kullanım alanları buluyor veya geleneksel finans kesimine alternatif  oluşturuyor." dedi.





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