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`Sigorta sektörü güçlendikçe ekonomi daha da güçlenecek`

21.07.2020 13:53

Son güncelleme : 21.07.2020 13:53
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Türkiye sigorta sektörünün dünyadaki yerinin Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun olmadığını belirterek, "Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. Sigorta ve emeklilik sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek." dedi.



AA

Benli, TSB Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından  düzenlediği basın toplantısında sektörle ilgili güncel değerlendirmelerini  paylaşırken, yeni dönem hedeflerini de açıkladı.  Toplantı, Türkiye Sigorta  Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcıları Mehmet Şencan ve Taylan Türkölmez ile Türkiye Sigorta Birliği  Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir ve Ceyhan Hancıoğlu’nun yanı sıra birliğin,  Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Yönetim Komitelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli,  Türkiye Sigorta Birliği’nin 66 üyesiyle birlik içinde hareket eden büyük bir aile  olduğunu belirtti.

Sektörün 2020 yılının ilk çeyreğinde 247,5 milyar TL aktif büyüklüğe  ulaştığını bildiren Benli, "2011–2019 yıllarına baktığımızda sektörün her yıl  ortalama yüzde 19 büyüdüğünü görüyoruz. Sektör olarak 2019 yılında 3,6 milyar  TL’si hayat ve 35,9 milyar TL’si hayat dışı olmak üzere toplam 39,5 milyar TL  tazminat üstlendik. 2020 yılı ilk yarısında sektörümüz 32,9 milyar TL’si hayat  dışından, 7,3 milyar TL’si de hayat branşından olmak üzere toplamda 40,2 milyar  TL prim üretimi gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre büyümesi  pandemiye rağmen hayat dışında yüzde 15, hayat branşında yüzde 59 olmak üzere  ortalamada yüzde 21 oldu." diye konuştu.

Benli, penetrasyon oranları açısından sektörün hak ettiği konumda  olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 sonu itibarıyla penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6 iken,  Türkiye’de bu oran yüzde 2 civarındadır. Sigorta sektörünün toplam aktiflerinin  GSYH’ye oranı ise Avrupa’da yüzde 72’yken, ülkemizde yüzde 5,5 düzeyinde  seyrediyor. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi  olmasına rağmen sigortacılıkta potansiyeline erişemedi. Mevcut durumda  sigortacılık sektörümüz 39. sırada yer alıyor. Dolayısıyla, Türkiye sigorta  sektörünün dünyadaki yerinin Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun olmadığını  söyleyebiliriz. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik  sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. Sigorta ve emeklilik  sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek.”

KOVİD-19 DÖNEMİNDE 400 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEMESİ

Atilla Benli, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında devletin  aldığı ekonomik tedbirlerde sigorta sektörünün de üzerine düşeni yaptığını  söyledi.

Benli, “Salgın kapsamında tavsiye kararları yayınladık, mayıs ayında  vadesi dolan RSH kapsamındaki araçların zorunlu trafik sigortası vadesini bir ay  uzattık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi  giderlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşıladık.  Salgında görev alan ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta hekimlerin  sorumluluğunu sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan dahil ettik  ve gerek kamu kurumu gerekse özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin Kovid-19  ile ilintili görevlerden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin teminat limiti  belirledik. Bu kapsamda 41 milyon TL’ si sağlık olmak üzere toplam 400 milyon TL  tazminat ödedik; aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk." ifadelerini  kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni dönem ajandasına aktaran Benli, üst  politika belgelerinde bankacılık dışı finans sektörünün geliştirilmesinin önemine  değindi.

Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu  (SEDDK) ve Türk Reasürans AŞ kuruluşunun, kamu otoritesi ve sigorta sektörü  arasındaki etkin iletişim ve sinerjinin sektörün gelişimi için pek çok fırsat  barındırdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst politika belgelerinde sigorta ve emeklilik sektörü için  belirtilen tedbir ve aksiyonlar öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu  kapsamda Otomatik Katılım Sistemi (OKS), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon  tutarlarının artırılmasına yönelik adımlar ve 18 yaş altı için BES yolunun  açılması gündemimizde sürekli yer alacak. Katılım sigortacılığının teşvik  edilmesi, tarım sigortalarının ürün ve risk bazında kapsamının geliştirilmesi,  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yaygınlaştırılması ve Doğal Afet Sigortaları’nda  revizyon çalışmaları da yine öncelikli konularımız arasında. Özetle, hayat dışı  tarafta zorunlu sigortaların kapsayıcılığının artırılması, trafik sigortasında  gider verimliliğinin artırılması, finansal riskler ve tarım sigortalarına; hayat  ve BES tarafında ise hayat sigortaları, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve BES’e  odaklanacağız. Ayrıca, dijitalleşme, veri analitiğinin daha etkin kullanımı gibi  sektörümüzü, geleceğin sigortacılığına hazırlayacak projeleri önemsiyoruz.  Sektörümüzün kamu ve paydaşlarla oluşturduğu sinerjinin meyvelerini önümüzdeki  dönemde alacağımıza inanıyoruz."

SAĞLIK VE ALACAK SİGORTALARI İLE SİBER SİGORTALAR ÖN PLANA ÇIKACAK

TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan ise pandemi  döneminde yenileme ve yeni işlerin artış trendinde azalmalar yaşandığını ve  primlerde bir miktar düşüş gerçekleştiğini söyledi.

Mayıs itibarıyla trendin normale dönmeye başladığını gördüklerini  aktaran Şencan, "Bunun en önemli nedeni risklere karşı hazırlıklı olmanın önemini  bir kez daha fark etmiş olmamız. Yeni dönemde sağlık sigortalarının, siber risk  sigortalarının ve ticari alacak sigortasının ön plana çıkmasını bekliyoruz."  dedi.

"BES VE HAYAT SİGORTALARINDA İHTİYACI ANLATMAK ÖNEM TAŞIYOR"

TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez de emeklilik  yatırım fonlarının bugün uzun vadede en kazançlı birikim araçlarından biri olarak  büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Türkölmez, şunları kaydetti:

"BES’teki tüm fonların son 10 yıllık getirilerine baktığımızda  ortalamada enflasyonun üzerinde getiri sağladığı, toplamdaki 407 adet fonun  içindeki bazılarının ise getiri oranlarının geleneksel yatırım araçlarının çok  üstünde getiri sağladığı görülebilmektedir. Ancak bu noktada BES tasarruflarının  piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların  getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.  Pandemi  nedeniyle bireylerin yaşadığı nakit ihtiyacı sistemdeki toplam katılımcı  sayısının azalmasına neden olsa da yılın ilk 6 ayında fon büyüklüğünde yaklaşık  20 milyar TL gibi bir artış yaşandı. Katılımcıların uzun vadeli getirilere  odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı  yaşamamayı hedeflemeleri önem taşıyor."

"HAYAT BRANŞINDA PRİM ÜRETİMİ ÜLKEMİZDE KREDİ HACMİ İLE SINIRLI KALIYOR"

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kişmir ise Türkiye’de hayat sigortaları  branşının henüz istenilen düzeyin çok altında olduğunu ve hayat sigortasının  ağırlıklı olarak kredi bağlantılı bir ürün olarak görüldüğünü dile getirdi.

Kişmir, “Hayat branşında prim üretimi ülkemizde kredi hacmi ile  sınırlı kalıyor. Oysa sektör olarak burada büyük bir potansiyel olduğunu ve henüz  bu potansiyeli yeterinde değerlendiremediğimizi biliyoruz. Hem hayat  sigortalarının önemini anlatmanın hem de bireylerin farklı ihtiyaçlarına yanıt  verecek ürünler geliştirmenin bu branşın büyümesine katkı sunacak iki unsur  olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada dijitalleşme ve teknolojinin yoğun kullanımı da  bize avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.




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