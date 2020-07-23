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Sigortacılık alanında yapılan düzenleme önemli kazanımlar sağlayacak

23.07.2020 10:22

Son güncelleme : 23.07.2020 10:31
Sigortacılık alanında yapılan düzenleme hem tüketiciye hem de sigorta şirketlerine yönelik önemli kazanımlar sağlarken, ilgili sigortacılık ürün ve hizmetleri daha etkin bir denetim altına alındı.



AA

Son yıllarda dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeler sigortacılık sektörüne de yansıyor. Dijital satışlara yönelik artan talep üzerine tüketici lehine düzenlemelerin de güncellendiği görülüyor.

"Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici  Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine  İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 9 Mayıs'ta Resmi  Gazete'de yayımlanmıştı.

Ticari işletmelerin müşterilerine satışını gerçekleştirdiği ürün veya  hizmetlerle ilgili sigortalara yönelik düzenleme de bu kapsamda yer alıyor. Bu  tip sigortaya konu olacak ürünler standart olup çalınma, kırılma gibi durumların  zararını telafi etmek amacıyla sınırlı. Uçak bileti veya cep telefonu gibi satın  alma işlemlerinden sonra bir sigorta acentesine giderek sigorta hizmeti satın  alması mümkün olmayan tüketiciler, yurt dışı örneklerde olduğu gibi satın alma  sırasında sigortalanırken söz konusu işlemlerin sınırları belirlendi.

Güncel gereksinmelere göre yapılan düzenleme ile sigorta şirketlerinin  geliştirdiği ürünlerinde daha yaygın satışı sağlandı.

Söz konusu yönetmelik, tüm bu konuları düzenleme çerçevesine alarak  hem tüketiciye hem de sigorta şirketlerine yönelik önemli kazanımlar sağladı.  Düzenleme ile ilgili sigortacılık ürün ve hizmetleri daha etkin bir denetim  altına da alınmış oldu.

DİJİTAL SATIŞIN SINIRLARI BELİRLENDİ, ACENTELERİN HAKLARI KORUNDU

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri,  yönetmelik değişikliğinin çevrim içi satışların sınırlarını belirleyerek, hem  tüketicileri korumak hem de asli işi sigortacılık olmayan işletmelerin hangi  koşul ve şartlarda tüketicilere sigorta ürünü ulaştırabileceklerinin çerçevesini  çizdiğini belirtti.

Acentelerin önemli bir pazarı olan ürünlere bu işletmelerin girmesini  engellemeye yönelik bir düzenleme olduğunu ifade eden sektör temsilcileri,  sigortacılıkta "mesafeli akdedilen sözleşmeler" şeklinde tabir edilen, çevrim  içi/dijital satışlar konusunda, 2014 yılında yayımlanan düzenlemelerin  güncellenerek sektördeki uygulamaların mevzuattaki karşılığının belirlendiğini  atardı.

Sektör temsilcileri, ayrıca, asli işi sigortacılık olmayan firmaların  dijital satış kanalları üzerinden sattıkları ürün veya hizmetlerle direk  bağlantısı bulunmasa da ferdi kaza, ev sigortası gibi farklı sigortaları da  sattığına yönelik örnekler karşısında, bu alandaki sınırların tüketiciyi ve  sigorta acentelerini koruyacak şekilde hüküm altına alındığını vurguladı.

TAPUDA, SU VE ELEKTRİK İDARELERİNDE SİGORTA SATIŞ HAKKI ACENTELERİN

Sigorta acentelerinin aktif olduğu trafik, kasko, sorumluluk gibi  ürünlere asıl işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere ait kanalların girmesinin  önünü kesildi. Tapu daireleri, su ve elektrik idareleri ile araç muayene  istasyonlarında satılacak sigorta ürünlerinin komisyonlarının levhaya kayıtlı  acenteler arasında paylaştırılması belirlendi. 

Yapılan düzenleme ile sigorta sektörü ürünlerinin nihai tüketiciye  ulaşmasında önemli görevler üstlenen acentelerin yapacakları işler ile ilgili gri  alanlarda netleştirilmiş oldu.  

CEP TELEFONU VE UÇAK BİLETİ SİGORTALARINA ŞARTLI İZİN

Asıl işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, sundukları mal ve  hizmetlerle birlikte yönetmelikteki şartların tamamını sağlamak suretiyle sigorta  hizmeti sunabilecekleri, bu hizmetten komisyon almaları açıkça yasaklanarak hüküm  altına alındı. Sigorta ürününün satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı  olması ise ana şart olarak belirlendi. 

Teminat kapsamı ise satılan malın kırılması, kaybı, çalınması,  arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi; seyahat alanında yapılıyorsa,  bagajın kaybı, çalınması,  herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi, seyahat  hizmeti ile bağlantılı diğer iptal, erteleme ve benzeri risklerle  sınırlandırıldı. Sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay  anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart  olması gerekiyor.

MOBİL UYGULAMA İŞLEMLERİNDE SİGORTA ŞİRKETİNİN UNVANI BELİRTİLECEK

Mobil ve web uygulamaları ile sigorta satışı konusunda da tüketici,  sigorta ve emeklilik şirketleri ile sigorta aracılarını korumak adına gerekli  düzenlemeler yapıldı. Buna göre, mobil ve web sayfası uygulamalarında ruhsatlı  sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta  acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarında, sigortanın  yapılacağı yetkili platforma bağlantı ile yönlendirme yapıldı.

Mutlaka teminatı sağlayan sigorta veya emeklilik şirketinin unvanının  sürecin en başında açık biçimde yer alması zorunluluğu getirildi. Böylece  yetkisiz firmaların teminatı kendilerinin verdiği yönünde bir yönlendirme ile  tüketiciyi yanıltmalarının da önüne geçildi.




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