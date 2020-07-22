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Şirket kuruluşlarına ilişkin imza beyannamesi esaslarında değişiklik

22.07.2020 09:29

Son güncelleme : 22.07.2020 09:29
Şirket kuruluşlarına ilişkin yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğuna onaylatılması ve noter onaylı olarak Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi gerekecek.



AA

Ticaret Bakanlığının Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili  Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde  ticaret sicili müdürlüklerine ibrazı zorunlu imza beyannamelerinin düzenlenmesine  ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, yabancı ülkede bulunan yetkili kimselerin imza beyanı,  imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili  makamlarca onaylanmasıyla düzenlenebiliyor.

Değişiklikle, yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının,  Türk konsolosluğundan veya 'Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin  Kaldırılması Sözleşmesi' hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe  çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu hale getirildi.




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