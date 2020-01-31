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Şişecam tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirecek

31.01.2020 09:32

Son güncelleme : 31.01.2020 09:40
Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında toplamak üzere resmi işlemleri başlattığını duyurdu.



AA

Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında toplamak üzere harekete geçti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’nin ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii A.Ş, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Soda Sanayii A.Ş ve Trakya Cam Sanayii A.Ş’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin resmi işlemler başlatıldı.

Şişecam Topluluğu, tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İstanbul’da işlem gören ana iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe Cam’ı Şişecam çatısı altında konsolide etmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’nin Anadolu Cam Sanayii A.Ş, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Soda Sanayii A.Ş ve Trakya Cam Sanayii A.Ş’yi devralmak suretiyle birleşme sürecinin yetkili kurumlardan resmi izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor.

"BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TEK ŞİRKETİMİZ ŞİŞECAM OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda küresel yapılanmamızın olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi hukuki olarak tek şirket çatısı altında toplamaya karar verdik. Söz konusu işlem sonucunda Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz Şişecam olacaktır. Bugün kamuoyuna yaptığımız açıklama ile resmi süreç başlatılmıştır. Bu sürecin sonraki aşamalarında uzman bir kuruluş tarafından şirketlerimize ilişkin değerleme çalışmaları gerçekleştirilecek, halka açık hisselerimizdeki pay sahiplerinin bu işleme ilişkin hakları mevzuat gereğince belirlenecek ve gerekli yasal onayları takiben süreç nihayetlendirilecektir."

Topluluğun tüm faaliyet alanlarının tek şirket çatısı altında birleşmesiyle Şişecam’ın yarattığı ekonomik değerin ve sahip olduğu rekabet gücünün artacağını belirten Kırman, "Söz konusu konsolidasyon değer yaratarak büyüme stratejisi izleyen Şişecam’a birçok alanda sinerji yaratma fırsatı sunacaktır. Böylece daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.




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