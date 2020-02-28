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SPK duyurdu! Borsada açığa satış yasaklandı

28.02.2020 08:52

Son güncelleme : 28.02.2020 09:59
Sermaye Piyasası Kurulu`nca, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.



AA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul  AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde  açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların  da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım  kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu  çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda  işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen  verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun  yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.

BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kar edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kar ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.





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