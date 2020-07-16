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SPK`dan özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik

16.07.2020 09:49

Son güncelleme : 16.07.2020 09:49
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlandı.



AA

Özel fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul  ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik, 3 bölümden oluşuyor.

Yönetmeliğin hükümleri, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu  Başkanı tarafından yürütülecek. Bu kapsamda özel fon mal varlığının yönetimi ve  korunması için gerekli işleri yapmaya başkan yetkili kılınırken, bu yetki;  sınırları açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere  devredilebilecek.

Özel fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılması, "Tek Hazine  Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi  Hakkında Karar" ile "Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik"  hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek.

İflas idarelerine yapılacak ödemeler ise yönetim kurulu kararıyla  yapılacak.




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