Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlandı.
SPK`dan özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik
16.07.2020 09:49
Son güncelleme : 16.07.2020 09:49
AA
Özel fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik, 3 bölümden oluşuyor.
Yönetmeliğin hükümleri, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülecek. Bu kapsamda özel fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya başkan yetkili kılınırken, bu yetki; sınırları açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredilebilecek.
Özel fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılması, "Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar" ile "Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek.
İflas idarelerine yapılacak ödemeler ise yönetim kurulu kararıyla yapılacak.
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En Düşük
398,18
BIST En Aktif Hisseler
|ISDMR
|7,40
|11.222.441
|% 1,94
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
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|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,93
|29.358.487
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
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|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
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|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
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|KUYAS
|2,93
|29.358.487
|% 0,00
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|SOKM
|13,68
|159.651.946
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
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|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,80
|390.639.906
|% 0,00
|
|ADESE
|2,30
|361.418.021
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,25
|355.647.662
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,80
|390.639.906
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,59
|278.574.131
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,25
|355.647.662
|% 0,00
|
|BERA
|5,97
|116.944.486
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5758
|8,6188
|% -0,33
|
|Frank
|7,2210
|7,2645
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-4,16
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|Altın Gr.
|398
|399
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|-2,10
|
|Tam
|2.671
|2.683
|-2,20
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|-1,00
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,50
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|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
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|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
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