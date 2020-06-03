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SPK`dan serbest fonlara ilişkin kararlar

03.06.2020 10:24

Son güncelleme : 03.06.2020 10:24
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest (döviz) fonların ihracı ile bu fonlar kapsamında döviz cinsinden pay alım satımı başvurularının yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırıldığını bildirdi.



AA

SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık bültende, kurulun duyuru ve ilke kararlarına yer verildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

''Kurul Karar Organı'nın kararıyla fon toplam değerinin en az yüzde  80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma  araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve  sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest (döviz) fonların ihracı ile bu  fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım  satımının yapılmasına yönelik kurulumuza yapılacak başvuruların Kurul Karar  Organı tarafından konuya ilişkin alınacak yeni bir karar tarihine kadar  değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.''

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARI VE KİRA SERTİFİKALARINA SINIRLAMA

Bültende yer alan ilke kararında ise Yatırım Fonlarına İlişkin  Rehber'e ''serbest (döviz) fonlara ilişkin özel esaslar'' hükmünün eklenmesine  karar verildiği bildirildi.

Hükme göre, serbest (döviz) fonların portföylerine Hazine ve Maliye  Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç  edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın  alınarak dahil edilebilecek.

Bu araçlar yurt dışındaki ikincil piyasalarda yapılan alım işlemleri  ile fon portföylerine dahil edilemeyecek. Serbest (döviz) fonların portföylerine  dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz  cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının  toplamı fon toplam değerinin yüzde 30'unu aşamayacak.

Söz konusu fonlar tarafından bu varlıklardan yeni alım yapılmamak  şartıyla 30 Nisan 2023'e kadar anılan portföy sınırlamasına uyum sağlanması  gerekecek.

Serbest (döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye  Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçları  ve kira sertifikaları için azami yatırım sınırı olmayacak. Öte yandan söz konusu  fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla yüzde 3'ü oranında yabancı  varlık ve işlemler dahil edilebilecek.




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