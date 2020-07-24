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SPK`nın Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı yayımlandı

24.07.2020 15:59

Son güncelleme : 24.07.2020 16:06
Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK) "Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı" yayımlanarak, kişi ve kuruluşların görüşüne açıldı.



AA

SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Sermaye Piyasası  Kanunu’na eklenen "Proje Finansmanı, Proje Finansman Fonu ve Projeye Dayalı  Menkul Kıymet" başlıklı maddede, proje finansmanı ve proje finansmanı fonu ile  projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin hususların düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda SPK tarafından yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları  çerçevesinde "Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı" hazırlandığı  belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı ile, Proje finansmanı  fonu ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına, fon portföyüne dahil edilebilecek  varlıkların niteliklerine, fonun işleyişine, projelerin gecikmesi veya  gerçekleşmemesi durumlarına, projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde  edilen gelirlerin kullanım şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir."

Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların 14 Ağustos'a kadar Projeye Dayalı  Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerini  "pdmktaslak@spk.gov.tr" e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak  gönderebilecekleri kaydedildi.




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