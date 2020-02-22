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Spor hisselerinde 3 milyar TL`lik dalgalanma

22.02.2020 11:49

Son güncelleme : 22.02.2020 11:52
Borsa İstanbul`da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değeri 7 milyar 687 milyon 195 bin 491 TL`ye kadar çıktıktan sonra, 4 milyar 642 milyon 225 bin 848 TL`ye kadar geriledi. Spor şirketlerinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643 TL`lik dalgalanma yaşandı.



AA

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, bu hafta hisselerindeki hareketler ve piyasa değerlerinde yaşanan dalgalanmalarla ön plana çıktı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören  4 spor şirketinin toplam piyasa değeri 7 milyar 687 milyon 195 bin 491 TL'ye  kadar çıktıktan sonra 4 milyar 642 milyon 225 bin 848 TL'ye kadar geriledi. Spor  şirketlerinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643  TL'lik dalgalanma yaşandı.

Spor şirketlerinin toplam piyasa değeri 21 Şubat itibarıyla 5 milyar  351 milyon 741 bin 317 TL seviyesinde dengelendi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve  Galatasaray  Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın piyasa değeri ilk defa 2 milyar TL'yi aştı. Trabzonspor'un piyasa değeri 2 milyar 132 milyon 243 bin 491 TL'ye,  Galatasaray'ın piyasa değeri de 2 milyar 349 milyon TL'ye kadar yükseldi.

Analistler, Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve geçen hafta  Demir Grup Sivasspor'u yendikten sonra zirve koltuğuna oturan Trabzonspor'un şu  ana kadarki en yüksek piyasa değerini gördüğüne dikkati çekti. Trabzonspor'un  piyasa değeri geçen hafta da ilk defa 1 milyar TL'yi aşmıştı.

Galatasaray'ın piyasa değeri de tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

17-21 Şubat haftasında Fenerbahçe Futbol AŞ'nin piyasa değeri 2 milyar  217 milyon 152 bin TL'ye, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in piyasa  değeri 988 milyon TL'ye kadar çıktı.

Haftayı Trabzonspor 1 milyar 430 milyon 163 bin 317 TL, Galatasaray 1  milyar 620 milyon  TL,  Fenerbahçe 1 milyar 593 milyon 578 bin TL,   Beşiktaş 708  milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.

Analistler,  Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor maçlarından  çıkacak sonuçların spor şirketlerinin borsadaki performansını etkileyebileceğini  belirtti.

EN FAZLA KAZANDIRAN TRABZONSPOR OLDU

Spor şirketlerinin 17-21 Şubat haftasındaki hisse performanslarına  bakıldığında ise yatırımcısına en fazla kazandıran Trabzonspor oldu. Trabzonspor  söz konusu dönemde yüzde 29,8  ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi  oldu.

Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın hisseleri yüzde 4,1, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 2,4 değer kazandı. Fenerbahçe ise bu hafta  yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri söz  konusu dönemde yüzde 7,8 değer kaybetti.





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