Starbucks mali yılının üçüncü çeyreğinde zarar ettiğini ve cirosunun yüzde 38,1 düştüğünü bildirdi.
Starbucks mali yılının 3. çeyreğinde zarar etti
29.07.2020 09:01
Son güncelleme : 29.07.2020 09:05
FOREKS
Starbucks'ın 2019 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,24 dolar
olan karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerini hisse başına 0,58 dolar zarara bıraktı.
Düzeltilmiş hisse başına zarar 0,46 dolar oldu. Analistler ise 0,59 dolar zarar bekliyorlardı.
Global karşılaştırılabilir satışları %40, ABD'de karşılaştırılabilir satışları yüzde 41 azalan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azalarak 4,22 milyar dolara geriledi. Cironun 4,07 milyar dolar olması bekleniyordu.
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9557
En Düşük
6,9132
18:058,1725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1798
En Düşük
8,1145
18:05435,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,13
|Açılış
|: 435,74
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,57
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9360
|8,9808
|% -0,01
|
|Frank
|7,5332
|7,5785
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8442
|1,8534
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-8,08
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.889
|-6,50
|
|Tam
|2.936
|2.971
|-6,70
|
|Yarım
|1.425
|1.450
|-3,30
|
|Çeyrek
|715
|726
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS