Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Stratejist Cüneyt Paksoy açıkladı! Altın alım fırsatı...

09.07.2020 15:56

Son güncelleme : 09.07.2020 15:56
Stratejist Cüneyt Paksoy, rekor kıran gram altın ile ilgili "Her anlamlı düşüş alım fırsatı, her anlamlı geri çekilme alım fırsatı." dedi.



Mahmut Ekinci

Stratejist Cüneyt Paksoy, 5 ayın zirvesine tırmanan BIST 100 endeksi ve dünya borsalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, BIST 100 endeksi ile ilgili "118 bin-118 bin 500 puanın altına sarkma başlıyorsa, 115 bin-116 bin 500 birinci önemli destek bölgesi" dedi.

Ons altın ve gram altında gelen rekor fiyatlara dair de açıklamalarda bulunan Paksoy, "Gözümüz virüsle ilgili gelişmelerde olacak. Altın devamlı masada kalacak." ifadelerini kullandı.







uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:40119.033
Değişim :  0,27% |  320,82
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 37.414.582 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.879.562 % 9,99  
KENT 917,10 34.729.460 % 9,99  
VKFYO 6,39 10.594.984 % 9,98  
BERA 5,29 92.690.769 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6592 8,7026 % 0,42  
Frank 7,2871 7,3310 % 0,11  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 1,64  
Altın Gr. 399 399 0,14  
Cumhuriyet 2.590 2.610 5,00  
Tam 2.666 2.678 5,10  
Yarım 1.295 1.310 2,50  
Çeyrek 648 656 1,30  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 0,21  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
B. Petrol 43,39 43,39 0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru