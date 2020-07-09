Stratejist Cüneyt Paksoy, rekor kıran gram altın ile ilgili "Her anlamlı düşüş alım fırsatı, her anlamlı geri çekilme alım fırsatı." dedi.
Mahmut Ekinci
Stratejist Cüneyt Paksoy açıkladı! Altın alım fırsatı...
09.07.2020 15:56
Son güncelleme : 09.07.2020 15:56
Stratejist Cüneyt Paksoy, 5 ayın zirvesine tırmanan BIST 100 endeksi ve dünya borsalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Paksoy, BIST 100 endeksi ile ilgili "118 bin-118 bin 500 puanın altına sarkma başlıyorsa, 115 bin-116 bin 500 birinci önemli destek bölgesi" dedi.
Ons altın
ve gram altında gelen rekor fiyatlara dair de açıklamalarda bulunan Paksoy, "Gözümüz virüsle ilgili gelişmelerde olacak. Altın devamlı masada kalacak." ifadelerini kullandı.
15:40119.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 320,82
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:406,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:407,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:40399,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 399,41
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.414.582
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.562
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.729.460
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.594.984
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|92.690.769
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.827.806
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.148.706
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.542.373
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,90
|5.137.252
|% -7,58
|
|GLBMD
|5,07
|16.410.078
|% -7,48
|
|SISE
|6,64
|2.952.041.334
|% 4,24
|
|THYAO
|11,75
|1.440.755.627
|% 3,89
|
|TRKCM
|4,68
|1.130.918.785
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,26
|936.415.100
|% -0,88
|
|ODAS
|2,74
|921.748.928
|% 1,11
|
|SISE
|6,64
|2.952.041.334
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,26
|936.415.100
|% -0,88
|
|ODAS
|2,74
|921.748.928
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,68
|1.130.918.785
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,26
|676.489.720
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6592
|8,7026
|% 0,42
|
|Frank
|7,2871
|7,3310
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|1,64
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|5,00
|
|Tam
|2.666
|2.678
|5,10
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,50
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|