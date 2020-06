Stratejist Cüneyt Paksoy`dan piyasaya dair önemli açıklamalar















Önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü Şubat-Mart aylarında yaşanan sert geri çekilmeler sonrası FED’in olağanüstü adımlarıyla geri dönen bir piyasa izledik. Yani hem borsa tarafı hem emtia tarafı, özellikle borsa ABD borsa önderli 'v' tipi bir dönüş gerçekleştirdi.Bu Nisan ve Mayıs aylarında realize olan bir geri dönüştü ki FED sınırsız olarak masadaydı. Parasal genişleme en üst düzeydeydi. Bilanço 7.5 trilyon dolara çıkmıştı. Ne oldu virüs sonrası ekonomilerde tahribat oluştu, dünya durdu. Dünyada daralma beklentisi konuşulmaya başlandı. Muhtelif senaryolar var. Yüzde 5-10 civarı bir daralma minimum Dünya Bankası'ndan da dün bu yönde bir açıklama geldi.Asıl süreci önümüzdeki dönem yaşayarak göreceğiz. Birinci soru; kademeli açılmalar sonrası virüste ikinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi? İkinci soru ise; virüs ikinci dalgayla gelmezse hasar tespiti ne kadar olacak? Tabi virüste tekrar ikinci dalgayla gelirse o bambaşka bir senaryo...Ama FED’in ve Haziran ayının çok önemli olduğunu biliyorduk. Pivot ay, özellikle yılın ikinci yarısı için hem borsa performansları hem global dolarizasyon hem emtia tarafındaki hareketler, tamamı için belirleyici bir ay. Powell'ın açıklama metninde aslında piyasa yanlısı bir söylem vardı. 2022’ye kadar faiz düşük kalacak. Yani 2022 'ye kadar noktasal grafiklerde bir değişim yok. Faiz 0’a yakın olacak. Bu çok önemli. Parasal genişleme koşullarında bir değişim yok. Yani sınırsız olarak devam edecekler tahvil alım tarafında bu da önemli. Piyasaların istediği şeyler bunlar.Piyasa iki şeye odaklanmıştı. 1-Negatif real faiz konusu gündeme gelecek mi? Ki o gündeme gelmedi. Çok ilerde kullanabileceği bir kurşun olarak kaldı. 2- Verim eğrisi/getiri eğrisinde ki odaklanış.Yani piyasa Fed’den daha net faizlerin düşük kalacağına dair, bir sinyal bekledi. Powell onu öteledi. Ama piyasalarda bugün yaşanan, borsalarda ki düşüş özellikle ABD borsası, tamamı ile bir sindirme soluklanma bir düzeltme olarak karşımıza çıktı. Yükseliş çok yüksek oldu. Şimdi onun düzeltmesi bahane aranıyordu. Bahane de Powell’ın konuşmalarında ki ton oldu.Risklere vurgu yaparken kullandığı ton Powell’ın oldukça temkinli olduğunu gösterdi. Yani İşsizlikte geri dönüş kolay olmayacak dedi. Yüzde 9 civarında bir işsizlikle yılı kapatacaklarını söyledi.Özetle bana göre FED piyasanın istediklerini veren bir konuşma yaptı. 2022'ye kadar faizi düşük tutacağını belirten bir FED vardı.Buna göre Haziran ayındaki yansımalara ve virüs sürecine bakıyor olacağız. Bana göre FED dün istenileni verdi. Sadece söylemlerdeki tonun kalınlığı, sertliği biraz piyasalar için bahane oldu gibi geliyor.Bu söylem bile FED'in ne kadar istekli, ne kadar dikkatli, ne kadar temkinli olduğunu gösteriyor. Bazen piyasalar bu ekstra temkinliliği de tersten okuyabilir. Asıl bundan sonra bilançolara, makro verilere ve haber akışına odaklı bir piyasa izleyeceğiz. Çünkü FED elinden geleni yaptı.En önemli baktığımız majör grafiklerden biri dolar endeksi. Çünkü biz virüs sürecinde borsalarda sert satışı görürken, emtia tarafında sert düşüşü görürken, petrol tarafından sert düşüşü görürken dolar endeksinde 99-101 bandı içerisinde kalıcılık gördük. Dolar global ölçüde güvenli liman olarak görüldü.Kendi ülkesine dönmek isteyen bir para refleksi vardı ve bu doları güçlü tuttu. Risk iştahının düşük olması risk almak istemeyen yatırımcıları dolara dönmek istemesi, global ölçekte dolar endeksini güçlü tuttu.Biz bunu gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin kurlarına karşı bir baskı olarak gördük. Arz-talep noktasına bakıyorsanız doların arzı artmaya devam ediyor. Talepte normalleşme var. Merkez Bankaları devrede ihtiyacınız olduğu an size likitide sağlıyor. Bunun normal şartlarda dolara düşüş getirmesi gerekiyordu ve 98 ve 93 bandının önemini söylüyorduk. Zaten oraya iner inmez dolardaki hareket ivmelendi. Şimdi o bant içinde kaldık. Powel''ın konuşmaları esnasında ilk tepki 95,70'lere kadar bir düşüştü. Şimdi 96'ların üzerinde..Önümüzdeki süreçte 97,50- 98 aşılıp 99-101 bandına veya üzerine geri dönmedikçe 93- 98 bandı içerisinde kaldıkça borsalarda düzeltme hareketlerinin pozitif geri dönüş ihtimalleri masada kalacak. Belki bir süre piyasalar satış görecek. Belli seviyeler denenecek ama o seviyeler geçilmediği sürece satışlar düzeltme olarak kalacak ve tekrar yükselişe geri dönme potansiyelleri masada olacak.Artı global dolarizasyon noktasında da gelişen ve gelişmiş ülke kurlarının dolara karşı değer kaybı sınırlı kalacak. En azından total bir dolarizasyon baskısı hissetmeyeceğiz. Fakat dolar endeksinde bir kritik unsur daha var. O da ABD- Çin ticaret savaşı ve ABD içerisinde yaşanan siyasi gelişmelerin veya o olayların nereye doğru evrileceği de önemli olacak. Çünkü dolar endeksinin bir miktar gerilemesinde onun da payı var. 98 aşılmadıkça 98-93 içerisinde kaldıkça dolar endeksinde en azında piyasaya yardım eden bir grafik olacak.Orada tabi S&P endeksi üzerinden Dow Endeksi, Nasdaq üzerinden bakıyoruz. S&P endeksi üzerinden okursak 3.200-3.250'lere kadar bir geri dönüş yaşadık. 3.400'den düşüş 2.170'e geliş oradan 3.200'e geri dönüş... Şimdi bu dönüşün bir düzeltmesi bir sindirmesi olmalıydı. Bir bahane gerekiyordu. Bu bahane Powel'in konuşmalarındaki detaylar olarak kullanıldı.An itibarıyla satışlar devam ediyor. Vadeli tarafta da satışlar devam ediyor. S&P 500 dolar endeksinden sonra bakmak durumunda olduğumuz önemli ikinci grafik. Neden? Çünkü amiral borsa ve oradaki borsa hareketleri ister istemez Avrupa borsaları, Asya borsaları ve gelişen ülke borsalarını direkt etkiliyor.Onun için S&P 500 endeksinde aşağıda 3.000-3.050,3.075'ler önemli eşik. 2.900 3.100 bandı içinde ve üzerinde satışlar karşılandıkça bu borsalara sert satış, güçlü satış anlamına gelmiyor. Onun için S&P 500 endeksinde bu düzeltmenin nereye kadar gideceği nerede destek bulacağı bundan sonrası içinde oldukça önemli olacak. 3200'ün üzerinde her çıkışta pozitif havanın devamını sağlayacak.FED aslında masadan kalkmadı güçlü şekilde masada olduğunu gösterdi. 2022'ye kadar faizi düşük tutacağını söyledi. Parasal genişlemede bilançonun yükseleceğini görüyoruz. Bu gelişen piyasalar için iyi bir senaryo. Dolayısıyla Türkiye için de iyi bir senaryo... Bir noktadan sonra gelişen ülkelere doğru bir para akımı olacak. O para akımından Türkiye'nin alacağı pay önemli. Özellikle borsa üzerinden konuşuyorsak Borsa'da yüzde 65'ler de yüzde 50-55 bandına düşen bir yabancı payı var. Şimdi. bir kere o yabancının geri gelip gelmeme durumu var. O tamamıyla bizim virüs sürecini nasıl yönettiğimize bağlı. Şu ana kadar iyi bir yönetim var. Artık ekonomik aktivitenin, üretim ve istihdamın kayba fazla uğramaması için atılan çok güçlü adımlar var. Proaktif ilerleyen ciddi çalışmalar var. Onların meyvalarını almak hep masada kalacak.Önümüzdeki döneme dair hem swap anlaşmaları, hem yeni kaynaklar, hem yerel para birimi üzerinden yapacağımız swap anlaşmalar var. İstanbul Finans Merkezi'nin içini doldurmak adına önemli adımlar atılıyor. Bize dair küresel şirketlerin yatırım yapma isteği var. Bunları önümüzdeki süreçte çokça göreceğiz. Türkiye'nin bir üretim üssü olma, ihracatın içindeki payı artırma gibi bir amacı, hikayesi var.FED kararları global piyasaları bozmadı. sadece düzeltme yaptı. FED'e bağlı veya başka dinamiğe bağlı global piyasalar bozulmadıkça içerideki TL fiyatlamalarda normalleşme ve pozitif seyir devam edecek. Biz buna temkinli iyimserlik diyoruz.Herhangi bir dinamikte dikkatli olmalıyız. Borsa İstanbul'da banka hisseleri önderliğinde 110 bin üzerine her çıkış 113- 115 gibi kısa vadeli önemli direnç seviyelerini potansiyel olarak masada tutacaktır. 103- 106 bin ilk destek, 100 bin'de sınır destek. Buralar geçilmedikçe buralara gelişlerde, buralardaki direnç, buralardaki alım gücü masada kaldıkça borsada yukarı yönlü potansiyel korunacaktır diye düşünüyorum.Dolar/TL'de de işlemler kısa vadede 50- 21 günlük ortalamalar arasında gerçekleşiyor. Kısa vadeli bir sıkışma var. 6.70- 6.85 bandı içerisinde bir hareketlilik var. 6.85- 6.95- 7.00 buralar aşılmadıkça dengelenme orada da devam edecektir. Aşağı yönlü 6.75 aşılacak olursa bu seferde 6.50-6.60'lara doğru tekrar bir geri çekilme ihtimali de masada duruyor. Şimdilik FED kararlarını biz biraz daha iyi karşıladık. Seviyeler güncellendikçe izleyip göreceğiz.