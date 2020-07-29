Suudi Arabistan`ın bütçesi, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) etkisiyle ana gelir kaynağı olan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün gölgesinde ilk yarı yılda 38,2 milyar dolar (143,3 milyar riyal) açık verdi.
Suudi Arabistan bütçesi ilk yarı yılda açık verdi
29.07.2020 13:20
Son güncelleme : 29.07.2020 13:30
AA
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre, yılın ilk yarısında bütçe geliri geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş kaydederek 86,9 milyar dolara geriledi.
Ülke bütçesinin ana kaynağını oluşturan petrol geliri, küresel ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle yüzde 35 gerileyerek 59,9 milyar dolar
oldu.
Ayrıca çoğu ekonomik faaliyetin askıya alınmasını gerektiren Kovid-19 tedbirleri nedeniyle petrol dışı gelirler de yüzde 37 azalarak 27,1 milyar dolarda kaldı.
Ülkedeki 2019 sonu 180,8 milyar dolar olan kamu borçlanması ise yılın ilk altı ayının sonunda yüzde 21 artarak 218,6 milyar dolara çıktı.
CORONA VİRÜS SALGINIYLA GELEN YENİ BÜTÇE AÇIĞI
Bütçesinin yüzde 70'i petrole dayanan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olmasının yanı sıra üretimde de üçüncü sırada yer alıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerileme dolayısıyla yılbaşından bu yana dünya ham petrol fiyatlarında yüzde 60 düşüş yaşandı.
Suudi Arabistan'da önceki beklentilere göre yüzde 6,4 olan bütçe açığı, corona virüs salgını sonrasında yerini yüzde 7 ila 9'luk bir yükseliş beklentisine bıraktı.
Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu yılki gelirlerin 222 milyar dolar, harcamaların ise 272 milyar dolar olacağı buna göre 50 milyar dolar açık beklendiği belirtilmişti.
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