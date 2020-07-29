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Suudi Arabistan bütçesi ilk yarı yılda açık verdi

29.07.2020 13:20

Son güncelleme : 29.07.2020 13:30
Suudi Arabistan`ın bütçesi, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) etkisiyle ana gelir kaynağı olan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün gölgesinde ilk yarı yılda 38,2 milyar dolar (143,3 milyar riyal) açık verdi.



AA

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre,  yılın ilk yarısında bütçe geliri geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş kaydederek  86,9 milyar dolara geriledi.

Ülke bütçesinin ana kaynağını oluşturan petrol geliri, küresel ham  petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle yüzde 35  gerileyerek 59,9 milyar dolar oldu.

Ayrıca çoğu ekonomik faaliyetin askıya alınmasını gerektiren Kovid-19  tedbirleri nedeniyle petrol dışı gelirler de yüzde 37 azalarak 27,1 milyar  dolarda kaldı.

Ülkedeki 2019 sonu 180,8 milyar dolar olan kamu borçlanması ise yılın  ilk altı ayının sonunda yüzde 21 artarak 218,6 milyar dolara çıktı.

CORONA VİRÜS SALGINIYLA GELEN YENİ BÜTÇE AÇIĞI

Bütçesinin yüzde 70'i petrole dayanan Suudi Arabistan, dünyanın en  büyük petrol ihracatçısı olmasının yanı sıra üretimde de üçüncü sırada yer  alıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerileme  dolayısıyla yılbaşından bu yana dünya ham petrol fiyatlarında yüzde 60 düşüş  yaşandı.

Suudi Arabistan'da önceki beklentilere göre yüzde 6,4 olan bütçe  açığı, corona virüs salgını sonrasında yerini yüzde 7 ila 9'luk bir yükseliş  beklentisine bıraktı.

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu yılki  gelirlerin 222 milyar dolar, harcamaların ise 272 milyar dolar olacağı buna göre  50 milyar dolar açık beklendiği belirtilmişti.




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