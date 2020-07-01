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Suudi Arabistan`da KDV yüzde 5`ten 15`e çıktı

01.07.2020 16:26

Son güncelleme : 01.07.2020 16:33
Suudi Arabistan`da ticari mal ve hizmet alımında uygulanan katma değer vergisi (KDV) yüzde 5`ten yüzde 15`e çıkarıldı.



AA

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan'ın mayıs ayında  açıkladığı KDV'deki artış, ülkenin ana gelir kaynağı petrol sektöründeki  fiyatların yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle düşüşe geçmesi sonucu  uygulanmaya başladı.

Petrol sektöründeki yüzde 4,6'lık daralmanın sonucu olarak, Suudi  Arabistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 küçüldü.

Küresel üretimin neredeyse durmasına yol açan Kovid-19 salgını  sebebiyle ham petrole olan talebin azalması sonucu ülkede petrol gelirlerinde  tarihin en kötü ilk çeyrek rakamları kaydedildi.

Riyad yönetimi 2020 için öngörülen devlet harcamalarını 13,3 milyar  dolara düşürdü. Ülke corona virüs salgınından önce planlanan 220 milyar riyale  (58.7 milyar dolar) ek olarak 100 milyar riyal (26.7 milyar dolar) daha  borçlanacak.

Maliye Bakanı Cedan, 11 Mayıs'ta açıkladığı kemer sıkma önlemleri  kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren KDV'nin yüzde 15 olarak uygulanacağını  bildirmişti.




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