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Tahvil faizi tek haneye geriledi

31.01.2020 10:40

Son güncelleme : 31.01.2020 10:40
Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası`nın faiz indirimini sürdüreceği beklentisiyle Kasım 2016`dan bu yana ilk kez tek haneyi gördü.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Temmuz 2019'da itibaren  7 aylık dönemde politika faizini toplamda 1275 baz puan indirmesi, enflasyondaki  düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle tahvil faizindeki  gerileme devam ediyor.

Tahvil-bono piyasasında yıl başından beri yüzde 12'nin altına işlem  gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, uzun bir aranın ardından ilk kez  tek haneyi gördü. Tahvil faizi, yüzde 9,96 ile 14 Kasım 2016'dan bu yana en düşük  seviyesini gördü.

Piyasalarda gelişmiş ülke merkez banklarının 2020'de de güvercin  duruşunu devam ettireceği ve Merkez Bankası'nın faizi indirimleri için manevra  alanı bulunduğu öngörüsüyle, kısa vadeli tahvillerde düşüşün süreceği tahmin  ediliyor.

Öte yandan tahvil faizindeki geri çekilme de CDS'nin 1,5 yılda 523 baz  puandan 236 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.

"UZUN ARANIN ARDINDAN TEKRAR TEK HANE" 

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, 2019 yılı içinde disiplin ve dengelenme adımlarının piyasalara  getirdiği pozitif havanın, TCMB'nın ardışık faiz adımlarının, kur tarafında  oynaklığın azalması sonucu kısa-orta vade adına  sürdürülebilir dengenin  sağlanmasının, enflasyonda yaşanan olumlu seyir ve geleceğe dair düşüş  beklentilerinin korunmasının, CDS tarafında yaşanan normalleşme sürecinin uzun  bir aradan sonra gösterge tahvilde tekrar tek hanelere ulaşılmasını sağladığını  söyledi.

Bu süreçte atılan adımların pozitif etkisi dışında piyasanın atılan  adımları ve TCMB hamlelerini hem kur hem faiz tarafında hazmederek onaylamasının  ve enflasyon çıpasında yaşanacak gelişmelere bağlı yeni adımlar için manevra  alanı vermeye devam etmesinin tek hanelerin test edilmesinde önemli rol  oynadığını belirten Paksoy, özellikle Çin'deki koronavirüs salgını sonrası tahvil  tarafında yaşanan aşağı yönlü hareketlerin hikayesi olan ülke tahvillerinde de  aşağı yönlü hareketleri desteklemesinin de yüzde 10 altında faiz seviyesinin  görülmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Paksoy, şunları kaydetti:

"Özellikle TCMB'nin yılın ilk  enflasyon raporu ve Başkan Murat  Uysal'ın açıklamaları sonrası gelinen seviyelerin kalıcı olması, bundan sonraki  süreçte öncelikli olarak  enflasyon çıpasına bağlı olarak TCMB'nin kendi  deyimiyle  ince ayar sürecini hassas bir şekilde sürdürerek fiyat istikrarına ve  finansal istikrara önem vermesinden geçiyor.

Enflasyonla mücadele yanında, yapısal reformların devamı ve üretimle  büyüme hikayesini temel alan değişim sürecinin başarısı da yakından takip  edilecek. Global ölçekte majör merkez bankalarının genişlemeci tarafta kalması,  risk başlıklarının gelişen piyasalara baskı kurmaması da gelinen seviyelerin  kalıcı olmasında önemli rol oynayacak."




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