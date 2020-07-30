Tarım Kredi`den rekor arpa alımı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım Kredi'nin, kooperatiflerin hizmet alanlarının genişletilmesi, gelirlerinin artırılması, iştirakleri ve iş birliği kurulan özel sektör firmalarının ham madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri her yıl artarak devam ediyor.
Ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması yanında piyasada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda da sorumluluk üstlenen Tarım Kredi, ürün alımlarıyla yine çiftçilerin ilk adresi oldu.
990 kooperatifle ürün alınıyor
Tarım Kredi, 2019'da toplamda 1 milyar 250 milyon lirayla 760 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Sözleşmeli üretim modeliyle 6 bin 800 üreticiden kooperatifler aracılığıyla 300 bin ton ürünü 400 milyon lira
bedelle aldı. Tarım Kredi, geçen yıl ürün alım faaliyetlerini 990 kooperatifte sürdürdü.