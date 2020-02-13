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TBB, sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı

13.02.2020 13:34

Son güncelleme : 13.02.2020 13:34
Türkiye Bankalar Birliği, dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları hakkında güvenlik uyarısında bulundu. TBB`ye ait olduğu görüntüsü verilerek kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerle banka müşterilerini dolandırmak için açılmış sosyal medya hesaplarının tespit edildiği belirtildi.



AA

TBB'den yapılan açıklamada, TBB'ye ait olduğu görüntüsü verilerek kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerle banka müşterilerini dolandırmak için açılmış sosyal medya hesaplarının tespit edildiği belirtildi.

Birliğin sosyal medya üzerinden banka müşterisi bilgilerini talep  ettiği bir uygulamasının bulunmadığı ve resmi internet site hesapları haricinde yönlendirmeler yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi kartı veya kişisel bilgileri ele geçirmeyi ve banka müşterilerini dolandırmayı amaçlayan girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli,  banka ve kişisel bilgilerin asla paylaşılmamasına çok dikkat edilmeli ve bu  alışkanlık haline getirilmelidir. Birliğimizin açıklamalarını takip etmek isteyen  sosyal medya kullanıcıları, Facebook ve Twitter'daki @BankalarBirligi adresli resmi hesaplarımızı takip edebilir. Dolandırıcılık amacıyla Türkiye Bankalar  Birliği adı kullanılarak açılmış sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemler alınmakta, bu tür hesapların kapatılması ve sorumluların cezalandırılması için  gerekli yasal başvurularda bulunulmaktadır."




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