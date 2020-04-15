Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kayıtlarının kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını anımsattı.
TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak
15.04.2020 11:50
Son güncelleme : 15.04.2020 12:02
DHA
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, şu uyarı yapıldı:
"Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazetede, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanundan yararlanmak isteyenlerin, geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir."
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379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|5.642.780
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.654.500
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|DOCO
|397,80
|42.562.356
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|418.523.546
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|12.242.422
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|28.065.814
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.542.861
|% -9,95
|
|THYAO
|10,44
|1.076.070.933
|% -4,22
|
|ASELS
|26,16
|856.064.798
|% -4,11
|
|GARAN
|8,33
|439.377.225
|% -2,91
|
|PGSUS
|55,45
|418.523.546
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,39
|225.202.360
|% 3,65
|
|YKBNK
|1,94
|202.215.497
|% -4,90
|
|THYAO
|10,44
|1.076.070.933
|% -4,22
|
|IHLGM
|1,02
|84.398.371
|% -7,27
|
|IHLAS
|0,62
|44.977.532
|% -7,46
|
|MNDRS
|1,49
|105.776.872
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5580
|8,6009
|% -0,26
|
|Frank
|7,0845
|7,1272
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8183
|1,8274
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-14,99
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.478
|-1,90
|
|Tam
|2.485
|2.550
|-2,00
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|-1,00
|
|Çeyrek
|606
|621
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,21
|28,21
|-1,39
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