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TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak

15.04.2020 11:50

Son güncelleme : 15.04.2020 12:02
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kayıtlarının kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını anımsattı.



DHA

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, şu uyarı yapıldı:

"Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazetede, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanundan yararlanmak isteyenlerin, geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir."





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