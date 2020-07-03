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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

03.07.2020 15:06

Son güncelleme : 03.07.2020 15:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi`ne ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği yönündedir." ifadelerine yer verildi.



AA

TCMB'nin bankaların 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin  değerlendirmeleri ve üçüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri  Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmeye göre 2020'nin ikinci  çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm  bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği görüldü.

İşletmelere verilen krediler kredi türüne göre incelendiğindeyse,  yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde  standartlar gevşedi.

Yılın üçüncü çeyreği için beklentiler ise yabancı para cinsinden  açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde  gevşemenin devam edeceği yönünde oldu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ikinci  çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türlerinde talebin arttığı  gözlendi. Bireysel kredi türlerinde, taşıt kredi taleplerinde artış görülürken,  konut ve diğer bireysel kredilerde talepte azalış yaşandı.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı para cinsinden  açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde talebin  artmaya devam edeceği yönünde oldu.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın  ikinci çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görüldü.  Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama  koşullarında gevşemenin devam edeceği yönünde gerçekleşti.




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