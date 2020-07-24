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TCMB enflasyon tahminini revize edebilir

24.07.2020 11:15

Son güncelleme : 24.07.2020 11:15
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) beklentiler dahilinde politika faizini sabit bıraktığını, yıl sonu enflasyon tahmini üzerinde artan yukarı yönlü risklerin ise bankanın gelecek dönem politikalarında öncelikli konu olmaya devam edeceğini belirtti.



AA

Geçen yılın temmuz ayından bu yana politika faizini toplamda 1.575 baz  puan düşüren Merkez Bankası, piyasa beklentisine paralel bugünkü Para Politikası  Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, AA muhabirine konuya  ilişkin yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin piyasa beklentileri dahilinde politika  faizini sabit tuttuğunu, sözle yönlendirmelerin ise politika metninde ağırlığını  hissettirdiğini ifade etti.

29 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Enflasyon Raporu sunumu  öncesinde, TCMB'nin haziran ayı enflasyon verisinin ardından bozulan piyasa  beklentilerini dikkate aldığını kaydeden Gödek, bankanın kamuoyuna sağlıklı bir  şekilde sözle yönlendirmede bulunduğunu belirtti.

Gödek, yılın ikinci yarısında talep kaynaklı dezenflasyonist etkilerin  daha belirgin olacağı düşüncesinin muhafaza edildiğine dikkati çekerek, "Yakın  dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerinde risklerin  yukarı yönlü değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu yönlendirmenin kamuoyu  beklentilerini karşılamak adına doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini  kullandı.

Yüzde 7,4 seviyesinde bulunan orta nokta enflasyon tahmininin  özellikle kredibilite açısından 100-150 baz puan kadar yukarı yönde revize  edilebileceğini aktaran Gödek, haziran ayında gözlemlenen kademeli normalleşme  adımları ile birlikte mayıs döneminden itibaren başlayan toparlanmaya atıf  yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kez toplantı öncesinde takip edilen öncü göstergelerin de  değerlendirilmesine paralel 'mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır'  ifadesi kullanıldı. Konuya ilişkin yönlendirmenin de enflasyon başlığından sonra  önemli olduğunu düşünüyoruz. Enflasyonda olası yukarı yönlü baskı ve  beklentilerin bozulma eğiliminde geri dönüş olmaması senaryolarında ise politika  faizi revizyonundan ziyade; bankacılık sistemine yapılan fonlamanın miktarı,  Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) değerinin yükseltilmesi, BDDK’nın  başta Aktif Rasyo (AR) olmak üzere pandemi sürecinde devreye aldığı bazı  uygulamalarında geri adım atarak enflasyonla mücadeleyi desteklemesi gibi  kanalların devreye alınabileceğini değerlendiriyoruz."

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENTİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de, TCMB'nin  yıl sonu enflasyon tahmininin 29 Temmuz'daki Enflasyon Raporu toplantısında  revize edilebileceğine dikkati çekti.

Enflasyon Raporu sunumu sonrası gerçekleşecek olan soru-cevap  bölümünün gelecek dönem politikalara yönelik önemli ipuçları barındırabileceğine  değinen Gökşen, temmuz enflasyon verilerinin de yakından takip edileceğini ifade  etti.

Gökşen, temmuzda enflasyonda bir miktar gerileme beklemelerine rağmen  hazirandaki olumsuz sürpriz sonrasında yıl sonu enflasyon  tahminlerini revize  ederek yüzde 8,5’ten yüzde 9,5'e yükselttiklerine dikkati çekerek, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"TCMB Beklenti Anketi sonuçlarına baktığımızda da 12 ay sonrası  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 9'dan yüzde 9,33'e yükselirken, 24  ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 8,38 seviyesinde sabit kaldı. Yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle gıda tarafında bir talep yarattığı,  TL’deki değer kaybının da etkisiyle genel fiyat seviyesi üzerinde fiyatlarda  beklenenden daha güçlü bir etki yaptığını gözlemliyoruz. 2021 ile beraber  enflasyonla mücadele çerçevesinde, daha güçlü bir iç talep dinamiği çerçevesinde,  zorlu zeminin devam etmesini bekliyoruz. 2021 yıl sonu TÜFE beklentimizi bu  çerçevede yüzde 8,6'dan yüzde 9'a revize ettik."

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİMİZİ YÜZDE 9,1'E REVİZE EDİYORUZ"

Albaraka Türk Başekonomisti ve Stratejisti Dr. Ömer Emeç ise TCMB'nin  bir önceki yatırımcı toplantısında bozulan enflasyon beklentilerine ilişkin  firmaların eskiye göre daha yüksek birim maliyetlerle faaliyetlerine devam etmek  durumunda kalmasını vurguladığını belirtti.

Dün açıklanan karar metninde de birim maliyetlere ilişkin vurgunun  güçlendirildiğini kaydeden Emeç, "Dolayısıyla TCMB yatırımcı toplantısından bu  yana geçen sürede incelediği yüksek frekanslı verilerde birim maliyetlerinde bir  kötüleşme görmüş olabilir." ifadelerini kullandı.

Emeç, TCMB'nin yılın ikinci yarısında talep kaynaklı aşağı yönlü  baskıların, arz taraflı yukarı yönlü baskıları domine edeceği öngörüsünü  yinelediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz bu noktada özellikle kredilerde son birkaç ayda görülen  ivmelenmenin sürmesi durumunda ekonomik aktivitedeki toparlanmanın Merkez’in  öngörüsünden daha hızlı olacağını ve bu sebeple talep kaynaklı dezenflasyonun o  kadar da büyük bir faktör olmayabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple de yıl sonu  enflasyon tahminimizi yüzde 9,1’e revize ediyor, ancak yılın ilerleyen  dönemlerinde Merkez Bankası'nın uygulamaya alabileceği makro ihtiyati tedbirlerin  dezenflasyon patikasını korumaya yardımcı olabileceği fikri üzerinde duruyoruz.  Bunun da arkasında esasen dünkü metinde Merkez’in enflasyon patikası üzerindeki  yukarı yönlü riskleri net şekilde teşhis etmiş olması var."




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