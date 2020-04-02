Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Milli Dayanışma Kampanyası`na 100 milyon lira ile katıldıklarını duyurdu.
TCMB`den `Milli Dayanışma Kampanyası`na dev destek
02.04.2020 17:29
Son güncelleme : 02.04.2020 17:36
AA
Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira
ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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