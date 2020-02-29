GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TCMB`den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik

29.02.2020 10:10

Son güncelleme : 29.02.2020 10:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nca, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı.



AA

TCMB'nin, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek  Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğin dayanağının tanımlandığı 3'üncü maddesinde, "Bu  Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 20/6/2013  tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme  Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna dayanılarak  hazırlanmıştır.” şeklinde değişikliğe gidildi.

Öte yandan, 1 Mart 2020'de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğin bazı  maddelerinde yürürlük tarihi değiştirildi.

Söz konusu tebliğin 1 ila 4'üncü, 15'inci, 20'nci ve 22'nci maddeleri  1 Mart 2020'de, diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek.

Değişikliğin yapıldığı bu tebliğ ise 1 Mart 2020'de yürürlükte olacak.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.994
Değişim :  -4,01% |  -4.424,72
Açılış :  99.332  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
107.760 En Düşük
99.332
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,88 47.818.959 % 14,79  
HUBVC 26,12 18.240.018 % 12,91  
TSPOR 5,95 64.865.302 % 10,80  
MEMSA 0,37 1.783.275 % 8,82  
MZHLD 14,80 69.482 % 8,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9685 8,0085 % -0,03  
Frank 6,4403 6,4791 % 1,07  
Riyal 1,6556 1,6639 % 0,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 -58,74  
Altın Gr. 317 317 -9,16  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,58 16,62 -1,04  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,19  
B. Petrol 49,88 49,88 -1,85  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru