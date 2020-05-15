Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ`inde yaptığı değişiklik Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB`den uluslararası banka hesap numaralarına ilişkin tebliğde değişiklik
15.05.2020 09:08
Son güncelleme : 15.05.2020 09:08
AA
Uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen tebliğe, yapılan değişiklik kapsamında ek bir madde eklendi.
"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine uygulanma" başlığı ile eklenen madde, tebliğde "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır." şeklinde yer aldı.
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 99.193
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9311
En Düşük
6,8987
18:057,4793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5024
En Düşük
7,4574
18:05385,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 385,09
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
386,33
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4084
|8,4505
|% -0,35
|
|Frank
|7,0707
|7,1133
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8327
|1,8419
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|3,50
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-2,60
|
|Tam
|2.544
|2.582
|-2,70
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|16,20
|16,24
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,05
|
|B. Petrol
|31,87
|31,87
|0,74
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