GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TCMB`den uluslararası banka hesap numaralarına ilişkin tebliğde değişiklik

15.05.2020 09:08

Son güncelleme : 15.05.2020 09:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ`inde yaptığı değişiklik Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



AA

Uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen tebliğe, yapılan değişiklik kapsamında ek bir madde eklendi.

"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine uygulanma" başlığı ile eklenen madde, tebliğde "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır." şeklinde yer aldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0599.193
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  99.193  
En Yüksek
100.381 En Düşük
98.494
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 635.417 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4084 8,4505 % -0,35  
Frank 7,0707 7,1133 % -0,18  
Riyal 1,8327 1,8419 % -0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 3,50  
Altın Gr. 385 385 -0,34  
Cumhuriyet 2.472 2.516 -2,60  
Tam 2.544 2.582 -2,70  
Yarım 1.242 1.262 -1,30  
Çeyrek 621 631 -0,70  
Gümüş.Ons 16,20 16,24 0,36  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,05  
B. Petrol 31,87 31,87 0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru