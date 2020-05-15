TCMB`den uluslararası banka hesap numaralarına ilişkin tebliğde değişiklik













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Uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen tebliğe, yapılan değişiklik kapsamında ek bir madde eklendi."Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine uygulanma" başlığı ile eklenen madde, tebliğde "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır." şeklinde yer aldı.