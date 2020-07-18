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TEB’den bayram kredisi

18.07.2020 13:26

Son güncelleme : 18.07.2020 13:26
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı’na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89’dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.



AA

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, Kurban Bayramı’na özel kredi  kampanyası başlatıyor. Yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını  uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Findeks notuna göre yüzde 0,89’dan başlayan ve 3 ay ile 36 ay arasında  değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasıyla müşteriler, farklı  tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına göre değişen vade ve Findeks notuna göre değişen  faiz oranından faydalanabiliyor.

Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler, TEB Şubelerinden,  CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi ve  www.teb.com.tr’den başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık  Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:

“TEB olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda  sağlamaları için çalışıyoruz. Bayram döneminde de ekstra nakit ihtiyacı  olabileceğinden hareketle, müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi  ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz, yüzde  0,89’dan başlayan faiz oranı ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi  kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları  olası nakit ihtiyacını TEB’in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecekler.”




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