Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı’na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89’dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.
TEB’den bayram kredisi
18.07.2020 13:26
Son güncelleme : 18.07.2020 13:26
AA
Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, Kurban Bayramı’na özel kredi kampanyası başlatıyor. Yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.
Findeks notuna göre yüzde 0,89’dan başlayan ve 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasıyla müşteriler, farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına göre değişen vade ve Findeks notuna göre değişen faiz oranından faydalanabiliyor.
Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler, TEB Şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi ve www.teb.com.tr’den başvuru yapabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:
“TEB olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalışıyoruz. Bayram döneminde de ekstra nakit ihtiyacı olabileceğinden hareketle, müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz, yüzde 0,89’dan başlayan faiz oranı ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB’in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecekler.”
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8751
En Düşük
6,8486
18:057,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8696
En Düşük
7,7990
18:05399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,16
|Açılış
|: 399,44
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
400,36
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5995
|8,6426
|% 0,18
|
|Frank
|7,2842
|7,3281
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|12,40
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.620
|21,00
|
|Tam
|2.675
|2.689
|21,60
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|10,60
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
-
17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
-
17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem