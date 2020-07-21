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Teknik tekstil ihracatında hedef 2 milyar dolar

21.07.2020 11:09

Son güncelleme : 21.07.2020 11:22
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını belirterek, “Türkiye’nin `teknik tekstil` ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.



AA

İTHİB’den yapılan açıklamaya göre, maske, koruyucu tulum-önlük gibi  medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada talebi karşılaması ve dünyada 70’ten  fazla ülkeye yardım gönderilmesi Türkiye’nin 'teknik tekstiller' alanındaki  gücünü yansıtmaya devam ediyor. 

Dünyada 107 milyar dolarlık ihracat pazarı bulunan “teknik tekstiller”  için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları hız kesmeden sürerken, Türkiye’nin 'teknik  tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkması ve küresel  ihracatta payını hızla artırması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet  Öksüz, teknik tekstillerin, Türkiye tekstil sektörünün vizyonunu  şekillendireceğini ve sektöre yüksek katma değer sağlayacağını belirtti. 

Öksüz, haziranda teknik tekstil ihracatının yüzde 196 artarak 349  milyon dolar, ocak-haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolar  değerinde gerçekleştiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN 'TEKNİK TEKSTİL' İHRACATININ KÜRESEL İHRACATTAKİ PAYINI ARTIRMASINI HEDEFLİYORUZ"

Salgın döneminde sektörün stratejik öneminin bir kez daha anlaşılmış  olduğunun altını çizen Öksüz, şunları kaydetti:

“Ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi  sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için  firmalarımızın uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını teşvik etmeli,  daha rekabetçi yapıya ulaşmak için ilave çözümler üretmeliyiz.

Bu kapsamda ilgili Bakanlıklarımız ile gerçekleştirdiğimiz  görüşmelerde kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe  karşılığı ihracat gerçekleştirilmesi uygulamasının revize edilmesi gerektiğini  ifade etmiştik. Bakanlıklarımız da 1 ihracata karşın 1 hibe uygulamasını  genişleterek düzenlemeye gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri  olabilecek alt yapıya ulaştık. Bu alt yapı gücümüzü koruyarak küresel talepleri  karşılamak adına daha proaktif olmalıyız.’’ 

Salgın döneminde sektörün stratejik öneminin bir kez daha anlaşılmış  olduğunu kaydeden İTHİB Başkanı Öksüz, “Ham madde temininde yurt dışına bağlı  olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Türkiye’nin  'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını  ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz.’’ ifadelerini  kullandı.

Öksüz, daha katma değerli ihracat için geleceğin teknik tekstillerde  olduğunu vurgulayarak, İTHİB olarak çalışmalarını bu çerçevede yürüttüklerini  belirtti. 

Teknik tekstillerde tasarımla birlikte işlevselliğinde öne çıktığını  ifade eden Öksüz, “Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes  alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat,  tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunuyor.’’  değerlendirmesinde bulundu.

"TOGG’UN TÜM TEKSTİL AKSAMLARINI TÜRK TEKSTİL FİRMALARI OLARAK ÜRETMEYE HAZIRIZ"

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve 14 teknik tekstil firmasıyla  birlikte ‘Teknik Tekstillerde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ çalışmasını hayata  geçirdiklerini ifade eden İTHİB Başkan Öksüz, “UR-GE projemizle firmalarımızın  dijital dönüşümlerinde öncü rol alarak firmalarımızın Sanayi 4.0 entegrasyonunun  tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca İTÜ ile başlattığımız Türkiye’nin ilk ve tek  Tezli Yüksek Lisans programı çerçevesinde sektörümüz için gereken nitelikli insan  kaynağını artırmayı planlıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Ahmet Öksüz, Türkiye’yi dünya arenasında temsil edecek yerli otomobil  için tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine  getirmeye, yerli ve milli aracımız TOGG’un tüm tekstil aksamlarını Türk tekstil  firmaları olarak üretmeye hazır olduklarını vurguladı. 

Öksüz, bugün dünyanın en büyük 6’ncı, AB’nin en büyük 2’nci tedarikçi  sektörü olarak, büyüyen Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmaya devam  edeceklerinin altını çizdi.




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