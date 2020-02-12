Telekomünikasyon firmaları Barcelona`da düzenlenecek kongrenin koronavirüs sebebiyle akıbetini görüşecek.
Telefoncular `Koronavirüs` konusunu görüşecek
12.02.2020 16:09
Son güncelleme : 12.02.2020 16:09
REUTERS
Telekom endüstri lobisi, GSMA, ay sonunda önümüzdeki günlerde Barcelona'da düzenlenmesi planlanan ve sektörün en büyük etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) artan koronavirüs tehdidi nedeniyle akıbetini görüşecek.
İsminin açıklanmasını istemeyen konuya yakın bir kaynak GSMA'nın yönetim kurulu üyelerinin bugün TSİ ile 16:00'da bir telekonferans görüşmesi gerçekleştireceklerini söyledi. Bugün Nokia ve Deutsche Telekom gibi telekomünikasyon firmaları etkinliğe katılmayacaklarını açıklamışlardı.
Etkinliğe katılmayacağını açıklayan şirketler arasında telekom endüstrisinin önemli isimleri arasında gösterilen Cisco Systems , Sprint , Facebook yer alıyor.
15:54121.149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.351,52
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
15:546,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,0410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
15:546,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
15:54304,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,77
|Açılış
|: 304,24
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.529.809
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.934.812
|% 14,86
|
|EDIP
|2,19
|23.514.007
|% 14,66
|
|SNPAM
|8,19
|1.688.926
|% 14,39
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,81
|340.522.162
|% -7,52
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|IHGZT
|4,21
|6.972
|% -6,03
|
|RYSAS
|9,89
|4.088.060
|% -4,07
|
|ASELS
|28,06
|3.370.548.080
|% 13,33
|
|THYAO
|14,85
|2.474.337.227
|% 3,85
|
|HALKB
|7,26
|615.872.336
|% 4,61
|
|ODAS
|2,23
|468.510.480
|% 3,24
|
|GARAN
|11,89
|447.644.398
|% -0,25
|
|IHLGM
|1,35
|313.580.461
|% 0,75
|
|ODAS
|2,23
|468.510.480
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,66
|301.245.192
|% 0,61
|
|THYAO
|14,85
|2.474.337.227
|% 3,85
|
|KRDMD
|2,94
|364.041.522
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8192
|7,8584
|% 0,58
|
|Frank
|6,1695
|6,2067
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6058
|1,6139
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-2,11
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.015
|2.045
|-1,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-2,67
|
|Yarım
|969
|994
|-1,29
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|1,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:07AVOD
Yüzde 4.82 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 717, 229 adet işlem
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TTKOM, FROTO
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1262, 25 artarak (% 1.11 ) 114, 583
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, COSMO, EGCYH
-
16:04
TKNSA, GUBRF, SNPAM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında