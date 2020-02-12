Telefoncular `Koronavirüs` konusunu görüşecek













REUTERS

Telekom endüstri lobisi, GSMA, ay sonunda önümüzdeki günlerde Barcelona'da düzenlenmesi planlanan ve sektörün en büyük etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) artan koronavirüs tehdidi nedeniyle akıbetini görüşecek.



İsminin açıklanmasını istemeyen konuya yakın bir kaynak GSMA'nın yönetim kurulu üyelerinin bugün TSİ ile 16:00'da bir telekonferans görüşmesi gerçekleştireceklerini söyledi. Bugün Nokia ve Deutsche Telekom gibi telekomünikasyon firmaları etkinliğe katılmayacaklarını açıklamışlardı.



Etkinliğe katılmayacağını açıklayan şirketler arasında telekom endüstrisinin önemli isimleri arasında gösterilen Cisco Systems , Sprint , Facebook yer alıyor.