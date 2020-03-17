GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Temassız ödeme limiti yükseltildi

17.03.2020 17:24

Son güncelleme : 17.03.2020 17:24
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarından başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildirdi.



AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, AA muhabirine şubat ayı kartlı ödemelere ilişkin  değerlendirmelerde bulundu. Banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında  toplam 84,9 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Canko, bu tutarın 72 milyar  lirasının kredi kartlarıyla ödendiğini, 12,9 milyar lirasında banka kartlarının  kullanıldığını söyledi.

Şubat 2020'nin 29 gün olmasının da etkisiyle banka kartıyla yapılan  ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 52 olduğuna  işaret eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oranın yüzde 25  olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Canko, toplam kartlı ödemelerde ise geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 29 artış yaşandığını bildirdi.

"TEMASSIZ ÖDEMELER HAYATIMIZIN PARÇASI"

Soner Canko, kart kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde ödeme  yapmasını sağlayan temassız ödemelerin hızla yaygınlaşmaya devam ettiğini  söyledi.

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)  elden ele geçen kağıt ve bozuk paralarla yayılabilecek virüs ve bakterilere karşı  uyarıda bulunmasına değinen Canko, DSÖ'nün parayla temasın ardından ellerin  yıkanmasını ve mümkünse temassız kart kullanılmasını önermesinin; temassız  kartlarla ve uyumlu akıllı telefonlarla yapılabilen temassız ödemelerin hızlı ve  kolay olmasının yanı sıra hijyenik olma avantajını da gözler önüne serdiğini  ifade etti.

Canko, bu doğrultuda, şubat ayında temassız kullanımının 2019'un aynı  dönemine göre 3 kat arttığı bildirdi.

Şubat ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 15'inin, yani her 7  kartlı ödemeden birinin temassız olarak yapıldığını belirten Canko, "Günlük  temassız ödeme adedinin ise 3 milyon adedi geçtiği görülüyor. Bu veriler temassız  ödemelerin, sağladığı faydalarla artık hayatımızın vazgeçilmez bir ödeme yöntemi  olduğunu ve hayatın her alanında hızla yaygınlaştığını ön plana çıkarıyor." diye  konuştu.

"CÜZDANDAKİ HER 2 KREDİ KARTINDAN BİRİNİN TEMASSIZ ÖZELLİĞİ VAR"

BKM Genel Müdürü  Canko, kredi kartları ile banka kartları ve ön  ödemeli kartlar ayrı ayrı incelendiğinde, kredi kartlarının 38,9 milyon adetle  yüzde 55'inin, banka kartları ve ön ödemeli kartların ise toplam 36,3 milyon  adetle yüzde 22'sinin temassız teknolojisiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Temassız teknolojisiyle uyumlu toplam kart sayısının 75 milyonu  geçtiğini belirten Canko, "Cüzdanlarda yer alan her 2 kredi kartından birinin  temassız özelliği bulunuyor." dedi.

Canko, kart sahipliğinde hızla artan temassız payının, kart kabul  noktasında da hızlı artışını sürdürdüğünü ifade etti.

İş yeri tarafında da temassız dönüşümün hızla devam ettiğini, bugün  her 3 terminalden 2'sinde temassız ödeme yapılabildiğini anlatan Canko, en çok  temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla market-gıda, yemek, ulaşım ve  akaryakıt sektörlerinde yer aldığını bildirdi.

"MOBİL TEMASSIZ ÖDEME ADEDİ 2,5 KAT ARTTI"

Soner Canko, kullanıcıların cep telefonlarıyla temassız ödeme  yapmalarını sağlayan uygulamaların da her geçen gün daha fazla kullanıldığını  vurguladı.

Şubat ayında yapılan mobil temassız ödeme işlem adedinin geçen yılın  aynı dönemine kıyasla 2,5 kat artışla 376 bin adet olarak gerçekleştiğini  belirten Canko, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde kullanıcı alışkanlığının artmasıyla beraber mobil  temassız ödemelerin çok daha yaygınlaşacağı öngörülüyor. Son dönemdeki gündemle  birlikte temassız işlem adedi mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştı.  Bu 11 günlük dönemdeki 31 milyon adetlik temassız ödeme işlemi, bir önceki ayın  aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor. Bu dönemde, toplam  kartlı ödeme adedindeki artışın yüzde 12 olduğunu göz önünde bulundurursak,  oldukça önemli bir büyümeden bahsediyoruz. Bütün bunlardan hareketle, temassız  ödemelerin hız ve kolaylık sağlamasının yanında hijyenik olma avantajıyla hayatın  her alanında vazgeçilmez bir ödeme aracı olma yolunda hızla ilerlediğini  söylememiz gerekiyor. Kısa süredeki bu verilere göre, vatandaşlarımızın kartlı  ödemelere ilgisi artmış bulunuyor."

"KULLANICILAR NAKİTTEN ÇOK KARTA YÖNELDİ"

BKM Genel Müdürü Canko, BKM olarak temassız ödemelerin hijyenik  olduğunun her fırsatta altını çizdiklerini ve bununla ilgili farkındalık yaratmak  için çalıştıklarını ifade etti.

Alışverişlerde kullanılan nakit paralara yüzlerce insanın elinin  değdiğini, paraların elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini  artırdığını vurgulayan Canko, "Oysa ki temassız kartınızı kasa görevlisine vermek  zorunda kalmıyorsunuz. Yani kartınız elden ele dolaşmıyor. Mart ayının ilk 11  gününde, yerli kartlarla yapılan ödeme tutarı bir önceki ayın aynı dönemine göre  yüzde 9 arttı. Söz konusu dönemde nakit çekim tutarının aynı seviyelerde  kaldığını, yani kart kullanıcılarının nakitten çok karta yöneldiğini görüyoruz."  şeklinde konuştu.

Tüm dünyada yaygınlaşan salgın nedeniyle özellikle perakende sektörü  ve kart kullanıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde  şifresiz işlem limitinin 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildiğini  bildiren Canko, "Dünyada örnek ülke olarak gösterilen Türkiye, bu konuda hızlı  çözüm üretti. Hızlı, güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi  sunmasıyla temassız ödemelerde limiti yükselterek bu konuda en hızlı adım atan  ülkelerden biri olduk." dedi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:0785.674
Değişim :  -2,52% |  -2.213,95
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
81.936
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.332.305 % 10,00  
EGCEY 0,40 71.400 % 8,11  
VESBE 15,99 4.182.787 % 7,82  
KARTN 288,80 8.186.873 % 5,83  
ISYAT 2,37 42.013.466 % 5,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7725 7,8115 % -1,24  
Frank 6,7091 6,7495 % -0,83  
Riyal 1,7184 1,7270 % 0,58  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.502 1.502 -12,83  
Altın Gr. 310 310 -3,39  
Cumhuriyet 2.074 2.105 37,00  
Tam 2.065 2.118 35,11  
Yarım 998 1.025 16,98  
Çeyrek 501 512 8,49  
Gümüş.Ons 12,57 12,61 -0,32  
Gümüş Gr. 2,59 2,60 -0,08  
B. Petrol 29,46 29,46 -0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru