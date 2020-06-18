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Tesco, Polonya`daki iştirakini sattı

18.06.2020 15:34

Son güncelleme : 18.06.2020 15:34
İngiltere`nin en büyük perakende zincirlerinden Tesco, Polonya`daki iştirakinin satıldığını duyurdu.



AA

Tesco'dan yapılan açıklamada, Tesco Polska'nın, yönetim merkezi ve 301  şubesi ile birlikte 181 milyon sterlin karşılığında Danimarkalı Salling Group'a  satıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tesco Üst Yöneticisi Dave Lewis,  "Orta Avrupa'daki operasyonlarımızda dikkate değer bir gelişme göstermemize  rağmen Polonya'da zorluklarla karşılaştık." ifadesini kullandı.

Lewis, Polonya'daki varlıkların satılmasıyla perakende devinin; Çekya,  Macaristan ve Slovakya'daki faaliyetlerine odaklanacağını belirtti.

Tesco, bu yıl Tayland ve Malezya'daki iştiraklerini de yaklaşık 8  milyar sterlin karşılığında satmıştı. Tesco, bütün operasyonları kapsamında toplam 450 bin kişiye istihdam  sağlıyor.





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