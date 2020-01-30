Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat`taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.
THY, Çin uçuşlarında frekans azaltacak
30.01.2020 14:11
Son güncelleme : 30.01.2020 14:11
AA
Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." ifadelerini kullandı.
Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.
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