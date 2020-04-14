Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020`ye kadar durdurduğunu duyurdu.
THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs`a kadar durdurdu
14.04.2020 14:01
Son güncelleme : 14.04.2020 14:01
AA
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:
"Yeni corona virüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."
Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.
13:4598.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.794,07
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.491
13:456,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
13:457,4322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4336
En Düşük
7,3720
13:45375,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,91
|Açılış
|: 375,91
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|19.872.160
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|36.954.228
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|12.924.187
|% 9,99
|
|CASA
|12,55
|129.879
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|47.807
|% 9,99
|
|COSMO
|2,07
|9.714
|% -8,81
|
|PRZMA
|3,99
|23.063.023
|% -8,28
|
|IHEVA
|2,42
|82.467.698
|% -5,84
|
|MMCAS
|0,79
|62.927
|% -4,82
|
|TACTR
|3,20
|202.695
|% -4,76
|
|THYAO
|10,81
|1.073.613.521
|% 6,08
|
|ASELS
|25,98
|756.281.554
|% 4,17
|
|PGSUS
|61,15
|449.922.225
|% 9,20
|
|GSRAY
|2,67
|362.747.803
|% 3,49
|
|GARAN
|8,58
|343.347.591
|% 1,42
|
|GSRAY
|2,67
|362.747.803
|% 3,49
|
|IHLGM
|1,11
|115.357.834
|% 3,74
|
|THYAO
|10,81
|1.073.613.521
|% 6,08
|
|IEYHO
|0,62
|60.991.261
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,03
|174.141.331
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4865
|8,5290
|% 0,57
|
|Frank
|7,0187
|7,0609
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8011
|1,8101
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|6,19
|
|Altın Gr.
|375
|376
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.460
|16,60
|
|Tam
|2.469
|2.532
|17,20
|
|Yarım
|1.201
|1.232
|8,30
|
|Çeyrek
|602
|616
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|31,55
|31,55
|-0,19
|