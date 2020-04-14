THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs`a kadar durdurdu













AA

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:"Yeni corona virüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.