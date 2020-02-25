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THY`den Çin ile İran seferlerine ilişkin açıklama

25.02.2020 11:09

Son güncelleme : 25.02.2020 11:09
Türk Hava Yolları, Çin seferlerinin 29 Şubat`a kadar durdurulduğunu, İran`da ise Tahran`a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart`a kadar iptal edildiğini bildirdi.



AA

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, THY'nin seyahat güvenliğini daima en ön planda tutan hava  yolu olarak koronavirüs konusundaki son gelişmeleri, ulusal ve uluslararası  otoriteler ile yakından takip ettiği ve gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, virüsün yayılımına ve etkilerine karşı önlem almak  amacıyla Çin ve İran seferlerinde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen  açıklamada, "Ana kara Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine  kadar durdurulmuştur. (İran seferlerimiz) Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız  hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz 10 Mart 2020 tarihine  kadar iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği  son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke  vatandaşlarının da Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilerek, "Seyahatinizi  alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla  ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden, uçuş numaranız veya parkurunuzu  sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye  devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.




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