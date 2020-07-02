Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bülteni açıklandı

02.07.2020 13:07

Son güncelleme : 02.07.2020 13:07
Genel Ticaret Sistemi`ne (GTS) göre ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlem ve sınırlamaların normalleşme süreciyle kademeli olarak kaldırıldığı haziranda yıllık bazda yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, ithalat da yüzde 8,24 yükselerek 16 milyar 305 milyon dolar oldu.



AA

Ticaret Bakanlığının, haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde daralma yaşanırken,  Türkiye'de mayıs ayından itibaren yukarı yönlü toparlanma sinyali veren ihracat,  normalleşme süreciyle salgına yönelik tedbirlerin kademeli ortadan kalkmaya  başladığı haziran ayında artışa geçti.

Bu artışta, bakanlıkça başlatılan, sanal ticaret heyetleri ve sanal  fuar organizasyonları ve destekleri gibi dijital ekonomi politikaları ve  alternatif ulaşım güzergah ve taşıma yöntemleri gibi lojistik politikaları etkili  oldu.

GTS'ye göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,77  artarak 13 milyar 469 milyon dolara, ithalat yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305  milyon dolara çıktı. Haziranda bir önceki aya göre ise ihracatta yüzde 35,13  artış gerçekleşti.

Haziranda yıllık bazda dış ticaret açığı yüzde 17,31 düşerek, 2 milyar  836 milyon dolar seviyesine gerilerken, dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 11,52  artışla 29 milyar 774 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı  karşılama oranı da yüzde 77,2 iken yüzde 82,6 oldu.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak  bakıldığında ise haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,8  seviyesine ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  15,06 düşüşle 75 milyar 55 milyon dolara, ithalat yüzde 3,19 azalışla 98 milyar  896 milyon dolara geriledi.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret hacmi yüzde 8,69 düşerek, 173  milyar 951 milyon dolar seviyesine indi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Haziranda en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda  gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 515 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu  grubu sırasıyla 5 milyar 290 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 564  milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

Normalleşme sürecinin etkisiyle, haziranda bir önceki aya kıyasla  ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarptı. İhracat, motorlu kara  taşıtlar faslında yüzde 69,9, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslında  yüzde 52,3, mobilyalar faslında yüzde 48,4, kazanlar ve makinalar faslında yüzde  41,4, demir ve çelik faslında yüzde 37,9 ve elektrikli makine ve cihazlar  faslında yüzde 31,6 arttı.

En fazla ithalat 12 milyar 13 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)"  grubunda yapılırken, bunu sırasıyla 2 milyar 402 milyon dolarla "yatırım  (sermaye) malları” ve 1 milyar 859 milyon dolar "tüketim malları" takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler,  bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 1  milyar 719 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 293  milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer  reaktörler", 774 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl da 2 milyar 395 milyon  dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası,  metal paralar"  olarak kayıtlara geçti.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 293 milyon dolarla Almanya'ya  yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 13 milyon dolarla İngiltere ve 792 milyon dolarla ABD  izledi. Haziran ayında ihracatçılar, 207 farklı pazara ulaştı.

Haziranda bir önceki aya göre önemli pazarlardan İngiltere’ye yüzde  80,82, Almanya’ya yüzde 40,6, İtalya’ya yüzde 55,3, Hollanda’ya yüzde 20,7,  Irak’a yüzde 16,3 ve Belçika’ya yüzde 13,2 ihracat artışı kaydedildi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 935 milyon dolarla Çin'den  gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 526 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 185  milyon dolarla Rusya takip etti.

Gümrük idarelerince haziranda tahsil edilen vergiler, 16 milyar 111  milyon lira olarak hesaplandı.

ÖTS'YE GÖRE DIŞ TİCARET

Söz konusu dönemde Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat yüzde  15,07 artışla 12 milyar 733 milyon dolar olurken, ithalat da yüzde 11,07 artarak  15 milyar 830 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 2,84 düşerek 3 milyar 98 milyon  dolar olurken, dış ticaret hacmi de yüzde 12,82 arttı ve 28 milyar 563 milyon  dolar olarak kayıtlara geçti.

ŞİRKET VERİLERİ

Haziran ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 871 bin 608, ticari  işletme sayısı 681 bin 111, şube sayısı 207 bin 264, anonim şirket sayısı 144 bin  429, kooperatif sayısı 31 bin 268, kolektif şirket sayısı 11 bin 360, komandit  şirket sayısı 2 bin 17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 949  bin 57, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 57 bin 955 olarak  hesaplandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:51116.533
Değişim :  1,06% |  1.218,23
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
116.807 En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 621,60 2.992.448 % 10,00  
MRGYO 2,20 78.843.861 % 10,00  
NIBAS 11,57 9.475.755 % 9,98  
CMBTN 72,80 17.013.522 % 9,97  
ULUUN 10,27 53.451.052 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5539 8,5968 % 0,43  
Frank 7,2364 7,2800 % 0,33  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 1,45  
Altın Gr. 391 391 0,74  
Cumhuriyet 2.531 2.551 3,80  
Tam 2.605 2.617 3,80  
Yarım 1.265 1.280 1,80  
Çeyrek 633 641 0,90  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 -0,06  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,30 42,30 0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru