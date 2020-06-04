Ticaret Bakanlığı, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin muafiyet ve istisnaları tanımlamaya yetkili olacak.
Ticaret Bakanlığı`na muafiyet tanımlama yetkisi
04.06.2020 08:52
Son güncelleme : 04.06.2020 08:52
AA
Bakanlığın, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle ihracı yasak ve ön özne bağlı malların belirlendiği tebliğe "Yetki" maddesi eklendi.
Buna göre, Bakanlık tebliğ hükümlerine istinaden gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkili olacak.
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|25.983.085
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|SALIX
|9,80
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|RTALB
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|41.821.524
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|GLRYH
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|TACTR
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|4,74
|5.694.427
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|AEFES
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|
|EKGYO
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|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
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|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
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|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4492
|8,4916
|% 0,01
|
|Frank
|7,0026
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|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 0,28
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.703
|1.703
|3,57
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.439
|12,10
|
|Tam
|2.477
|2.509
|12,40
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,00
|
|Çeyrek
|604
|612
|3,00
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|Gümüş.Ons
|17,55
|17,61
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,00
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