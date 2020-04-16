GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ticaret Bakanlığı`ndan internet alışverişi uyarısı

16.04.2020 16:30

Son güncelleme : 16.04.2020 17:03
Ticaret Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu artan internet alışverişlerinde yaşanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.



AA

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun, belirli yaş gruplarına ilişkin sokağa çıkma yasaklarının, mağazaların çalışma saatlerindeki düzenlemelerin, AVM’lerin kapalı olması gibi tedbirlerin, tüketicileri son dönemde internet, telefon ve mobil uygulamalar gibi iletişim araçlarıyla online alışverişe yönlendirdiği belirtildi.

Bu dönemde tüketicileri aldatma amacıyla kurulan sahte unvanlı alışveriş sitelerinin, aldıkları siparişlere ilişkin topladıkları bedeller  karşılığında hiç mal göndermeyerek ya da satın alınan maldan çok başka ve düşük kaliteli mal gönderimi yaparak mağduriyetlere sebebiyet verdiklerinin görüldüğü  bildirildi.

Açıklamada, tüketicilerin, mesafeli yöntemle internetten mal veya  hizmet alımında mağduriyet yaşamaması için yapması gerekenlere ilişkin önerilere  yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Satıcı veya sağlayıcı hakkında adres, sabit telefon, vergi numarası,  Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven  damgası bilgileri ile hakkında şikayet ve şikayetlerin çözümüne ilişkin müşteri  şikayet planı olup olmadığına ilişkin ön inceleme yapılmalı. Satın alınacak mal  veya hizmetin diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatı ile aynı ihtiyacı  karşılayan alternatiflerinin fiyatına ilişkin karşılaştırılma yapılması,  özellikle sosyal medya aracılığı ile yapılan yönlendirmelerde internet sitesi  adres çubuğunun 'https://' uzantısı ile başlaması, ödeme yapılmadan önce 6502  sayılı kanun kapsamında tüketicilere iletilmesi gereken ön bilgilendirme  formları, alınacak mal veya hizmetin niteliği, bedeli, satıcı veya sağlayıcı  unvanı ve benzeri hususlar başta olmak üzere kontrol edilmesi büyük önem arz  ediyor."

Mesafeli sözleşme ile alınacak mal veya hizmete ilişkin olarak daha  kısa bir süre belirtilmemişse 30 gün içinde teslim edilmesine ilişkin teyit  alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, satılan mal veya hizmete ilişkin  cayma hakkının olup olmadığı, bu hakkın 14 gün içinde kayıtsız ve şartsız  kullanılabileceği ve kullanılması durumunda da 14 gün içinde bedel iadesinin  yapılması gerektiği gibi hususların öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yasal düzenlemelere ön bilgilendirmede yer verilip  verilmediğinin kontrol edilmesinin de önemli olduğu kaydedilerek, "3 Boyutlu  Güvenlik (3D Security) veya sanal kartla ödeme imkanlarının sunulması ve  tüketicilerimizce bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat  edilmesi, mesafeli sözleşme ile online olarak mal veya hizmet alan  tüketicilerimizin mağdur olmamaları bakımından son derece önemlidir." ifadesine  yer verildi.

Açıklamada, tüm bu hususlara dikkat edilmesine karşın tüketicilerin  mesafeli sözleşmelerle ilgili olarak satıcılarla yaşadıkları uyuşmazlığın  çözülememesi durumunda, 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için  tüketici hakem heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de tüketici  mahkemelerine başvurulabileceği belirtildi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:4796.433
Değişim :  0,60% |  578,02
Açılış :  96.706  
Önceki Kapanış :  95.855  
En Yüksek
97.065 En Düşük
95.330
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETUN 16,39 90.254.613 % 10,00  
QNBFB 47,30 2.472.914 % 10,00  
LKMNH 6,16 30.715.567 % 10,00  
PINSU 3,85 43.767.451 % 10,00  
EKIZ 4,18 316.146 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6512 8,6946 % 0,24  
Frank 7,1506 7,1937 % 0,19  
Riyal 1,8404 1,8496 % 0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 11,54  
Altın Gr. 383 383 2,00  
Cumhuriyet 2.462 2.519 15,10  
Tam 2.531 2.592 15,50  
Yarım 1.231 1.262 7,50  
Çeyrek 617 631 3,80  
Gümüş.Ons 15,45 15,47 -0,02  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 28,45 28,45 0,76  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru