Ticaret Bakanlığı`nın yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personelinin daimi görev süresi en çok 4 yıl olarak uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı`nın yurt dışında çalışacak daimi personelinin görev süresinde düzenleme
14.05.2020 09:55
Son güncelleme : 14.05.2020 09:55
AA
"Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğe ek madde getirildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personelinin daimi görev süresi en çok 4 yıl olarak uygulanacak.
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|% 0,00
|
|ULKER
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|% 0,00
|
|SILVR
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|TRGYO
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|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
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|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
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|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,38
|43.996.373
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 0,00
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% 0,00
|
|ISFIN
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|575.016.541
|% 0,00
|
|KRDMD
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|628.604.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4739
|8,5164
|% -0,42
|
|Frank
|7,1327
|7,1757
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-2,40
|
|Tam
|2.545
|2.582
|-2,40
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
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|B. Petrol
|29,33
|29,33
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